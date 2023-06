Cicinho reconhece começo ruim no Bahia: 'Não vinha rendendo o esperado'

O começo de Cicinho no Bahia foi turbulento. O jogador foi um dos nomes mais criticados do elenco tricolor no início de temporada e, após atuações abaixo do esperado, perdeu a titularidade. Mas, com a lesão de Jacaré, sofrida no jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, o lateral-direito voltou a ganhar chance. E vem aproveitando.

Depois de ser elogiado pelo que mostrou no jogo contra o Peixe, o defensor ganhou mais uma chance contra o Fortaleza, dessa vez como titular. Mais uma vez, deu resposta positiva em campo. Nesta terça-feira (6), durante entrevista coletiva, Cicinho reconheceu que começou no Bahia com o pé esquerdo. O lateral falou que enfrentou problemas pessoais no início de temporada, mas comemorou a volta por cima.

"Eu realmente não comecei muito bem, porque aconteceram alguns problemas pessoais. Dentro de campo, eu também não vinha rendendo o que era esperado. Procurei realmente resolver o que tinha de resolver, focar e ter o máximo de dedicação aqui dentro do clube. Eu acreditava que isso ia me ajudar a superar todas as dificuldades. Foi isso que eu fiz. Graças a Deus, me sinto bem para ajudar a equipe, me sinto importante", disse.

Agora com a confiança em dia, Cicinho projeta mais chances com o técnico Renato Paiva. Depois de atuar contra o Fortaleza, ele tem chances de voltar a aparecer entre os titulares no jogo contra o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

"Assim que eu tiver oportunidade de jogar, sei que posso ajudar muito. Isso traz mais confiança, Me sinto muito feliz de estar de volta e fazer boas partidas. Espero continuar mesmo, porque o clube merece, é uma torcida maravilhosa, que sempre apoia a gente. Espero que a gente continue nessa sintonia, para que possamos conquistar nossos objetivos juntos", comentou.

O lateral também falou sobre a concorrência com André, que retornou ao Bahia após disputar o Mundial Sub-20 com a Seleção Brasileira. Para Cicinho, ter o companheiro de volta ao elenco é algo a ser comemorado.

"Eu vejo uma importância muito grande. É um jogador de Seleção, que estava disputando um campeonato muito importante. O retorno dele é importante para o grupo também. Porque o Jacaré - que vinha sendo, para mim, um dos melhores jogadores da equipe - se encontra fora, lesionado. E ter o André de volta é manter a competitividade da equipe por posição. Então acredito que é um retorno muito importante para que a gente possa estar bem amparado caso aconteça alguma coisa", afirmou.

Diante do Cruzeiro, o Bahia tentará acabar um jejum. O Esquadrão não vence há sete jogos na temporada, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Cicinho projetou um 'jogo muito difícil' contra a Raposa, mas citou o apoio da torcida tricolor como fundamental para voltar a ganhar.

"O grupo todo está muito focado, bem com a situação que o time vem evoluindo. A gente vem tendo uma evolução muito grande. Espero que a gente possa continuar. E que, nesse jogo, a gente consiga o triunfo, que é de muita importância para que possamos dar uma subida na tabela. Sabemos que é um jogo muito difícil, uma equipe muto competitiva também. Mas a gente está jogando em casa, com o apoio da nossa torcida. Acredito que a gente possa conseguir o triunfo em casa", garantiu.

Confira outros trechos da entrevista de Cicinho:

Manter o bom desempenho

Eu sempre fui um jogador muito profissional. Em todas as equipes por onde eu passei, sempre procurei me dedicar muito, sempre procurei ser um profissional excelente, sempre cumprindo as ordens do clube, seja dentro ou fora de campo. Sempre procurei ser um profissional com muita dedicação. Acredito que isso vem comigo desde que eu iniciei no profissional. E eu trago esse profissionalismo comigo, então isso me ajudou muito. Apesar de ter um início aqui meio turbulento, não consegui render o que era esperado, até por conta de algumas coisas que aconteceram... pessoais. Mas está bem resolvido, graças a Deus. Mesmo nesse período, consegui manter o profissionalismo, treinando bem. Para que, quando eu pudesse receber uma nova oportunidade, como está sendo agora, estivesse preparado para fazer o meu melhor e ajudar a equipe dentro de campo.

Expectativa para quartas de final da Copa do Brasil

Lógico que tem um peso. Mas a gente está se portando bem nessa competição, que é de mata-mata. Principalmente fora de casa. A gente sabe que, se não conseguir um resultado bom como visitante, atrapalha muito. Nesses últimos dois jogos [contra Volta Redonda e Santos], a gente conseguiu. Temos que estar bem focados e bem preparados, como estamos fazendo, para que a gente possa passar dessa fase, o que seria inédito para o Bahia.