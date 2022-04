Ciclista acha que venceu disputa, comemora e cai na chegada; veja

Uma cena inusitada chamou a atenção durante uma prova de ciclismo na Grécia. O espanhol Eduard Prades achou que tinha ganhado a etapa de abertura do Tour de Hellas, mas, na hora da comemoração, acabou sofrendo uma queda. E ficou ainda pior: descobriu que não foi o vencedor da disputa.

O momento do tombo viralizou nas redes sociais. No vídeo que circula, é possível ver Prades cruzando a linha de chegada, na frente do pelotão. Ele tira as mãos do guidão para comemorar e acaba caindo da bicicleta.

O neozelandês Aaron Gate foi, na verdade, quem faturou a prova. A confusão aconteceu porque o vencedor completou a etapa com 1 minuto e 46 segundos de vantagem em relação ao espanhol.

"A verdade é que não tínhamos muita informação, e do jeito que a corrida estava indo, eu pensei que não havia mais ninguém na frente. Por isso eu levantei os braços no final", contou Prades ao jornal Daily Mail.

Veja a queda: