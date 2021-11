Ciclista fratura costelas e tem colapso no pulmão após queda

A última noite de competição no Six Days of Ghent 2021 não foi nada agradável para o bicampeão mundial Mark Cavendish. O britânico se colidiu com o dinamarquês Lasse Norman Hansen e acabou sofrendo uma grave queda. O acidente custou fraturas nas costelas e colapso no pulmão do experiente ciclista de 36 anos.



A prova transcorria normalmente quando Lasse derrapou e acabou ao chão, derrubando Cavendish, sue vinha logo atrás e não conseguiu desviar. Hansen se levantou rapidamente, enquanto Cavendish precisou de atendimento. Ele se levantou mancando e foi acompanhado a uma ambulância que o levou ao hospital de Ghent para exames mais detalhados.



"Os exames mostraram que Mark sofreu duas costelas quebradas em seu lado esquerdo e tem um pequeno pneumotórax (pulmão colapsado), ambos tratados com medicamentos. Ele é mantido no hospital para observação. Espera-se que Mark receba alta nesta segunda ou terça pela manhã, e então passe por um período de recuperação", afirmou em nota a Deceuninck-Quick-Step, equipe do ciclista.

#Replay ???? / #Zesdaagse ????????

Terrible chute qui entraîne au sol ???????? Lasse Norman Hansen et ???????? Mark Cavendish ????



Tout le monde s’en sort indemne.pic.twitter.com/KYQkoPCVBA — Renaud Breban (@RenaudB31) November 21, 2021

Mesmo tentando acalmar o público que estava no velódromo de Ghent, com acenos após o acidente, Mark acabou não resistindo às dores e acabou socorrido em uma maca. Imobilizado, foi ao hospital, no qual passou a noite na UTI.Vice-campeão nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, Mark é um dos maiores ciclistas da atualidade. Foi campeão mundial em 2005 e 2008 e buscava a quinta vitória individual em competições no ano para a equipe Deceuninck-Quick-Step, que já somou 65 resultados positivos na temporada.