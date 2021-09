Ciclista morre após ser atropelado quando andava de bicicleta

Três anos após se aposentar do ciclismo profissional, o dinamarquês Chris Anker Sorensen morreu após sofrer um acidente com um carro na Bélgica. O ex-atleta estava pedalando perto de Zeebrugge quando sua bicicleta foi atropelada por um veículo, no sábado (18). Ele não resistiu e faleceu, aos 37 anos.

Sorensen estava no país para acompanhar os Mundiais de ciclismo de estrada, em Flandres, em que seria comentarista da norueguesa TV2 Sport. A morte dele foi anunciada pela União Ciclística Internacional (UCI).

"Sofremos uma perda trágica hoje [sábado], com o falecimento do ex-ciclista profissional e jornalista Chris Anker Sorensen", informou a entidade, no Twitter.

"É com grande tristeza que recebi a notícia de que nosso bom colega Chris Anker Sorensen está morto. Ele estava pedalando, foi atropelado por um carro e depois morreu em decorrência dos ferimentos. Nossos pensamentos vão para a família de Chris Anker Sorensen", disse Frederik Lauesen, diretor de esportes da TV2 Sport.

O dinamarquês se aposentou do ciclismo profissional em 2018. Sua grande conquista na carreira foi a vitória em uma etapa do Giro d’Italia, uma das principais competições da modalidade, em 2010.