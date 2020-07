Ciclo de palestras gratuitas estimula o desenvolvimento profissional

Gestão de negócios, trabalho home office, marketing online e autoconhecimento. Esses são os temas do projeto MindsetUJ, ciclo de palestras promovido pela Unijorge, que irá reunir profissionais experientes de diversas áreas. As inscrições gratuitas podem ser feitas clicando aqui. Na programação estão nomes como o mestre em Administração de Empresas e coordenador do curso de Administração da Unijorge, Constantino Oliveira, que fará nesta terça-feira (dia 21), às 19h30, a palestra Gestão de tempo no home office.

Na sexta-feira (24), o MindsetUJ recebe o professor, escritor e consultor Sérgio Almeida, entusiasta da Teoria da Clientologia. Almeida, que é autor de 11 livros com mais de um milhão e meio de exemplares vendidos, irá abordar o tema: O fator de sucesso profissional no mundo pós pandemia (“o novo normal”). Já o palestrante motivacional, gestor de Recursos Humanos e coaching Financeiro, Maxx Valadares, irá apresentar, na terça-feira (28), às 20h, o tema Liderança Memorável - Como desenvolver uma liderança assertiva em tempos de crise.

Na quinta-feira (30), às 20h, o gerente de projetos e infraestrutura do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e professor da Unijorge, Bruno Tenório, ministra a palestra Gestão de Negócios e Marketing. A psicóloga Karina Barreto Fiúza encerra o ciclo de palestra do projeto MindsetUJ, no dia 4 de agosto, às 20h. A profissional formada pela Unijorge e que atua na área clínica, principalmente no atendimento a adolescentes e adultos, irá falar sobre o comportamento e auto estima em tempos de pandemia.

Serviço:

O quê: Projeto MindsetUJ - Gestão de tempo no home office

Quando: terça-feira, dia 21/07, às 19h30

Quem: Constantino Oliveira, mestre em Administração de Empresas e coordenador do curso de Administração da Unijorge

O quê: Projeto MindsetUJ - O fator de sucesso profissional no mundo pós pandemia

Quando: sexta-feira, dia 24/07, às 19h30

Quem: Sérgio Almeida, professor, escritor e consultor de empresas

O quê: Projeto MindsetUJ - Liderança Memorável - Como desenvolver uma liderança assertiva em tempos de crise

Quando: terça-feira, dia 28/07, às 19h30

Quem: Maxx Valadares, palestrante motivacional, gestor de Recursos Humanos e coaching Financeiro



O quê: Projeto MindsetUJ - Gestão de Negócios e Marketing

Quando: quinta-feira, dia 30/07, às 19h30

Quem: Bruno Tenório, gerente de projetos e infraestrutura do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e professor da Unijorge



O quê: Projeto MindsetUJ - Comportamento e autoestima em tempos de pandemia

Quando: terça-feira, dia 04/08, às 19h30

Quem: Karina C. Barreto Fiúza, psicóloga