Ciclo do lixo: para onde vai o resíduo gerado em um shopping center?

Ao se retirar da praça de alimentação de um shopping center após uma refeição, ou depositar um cupom fiscal na lata de lixo, você já imaginou para onde vai o resíduo produzido por você lá? O CORREIO acompanhou o processo de reciclagem em dois centros comerciais de Salvador e recolheu informações sobre o destino dos resíduos gerados nestes espaços.

Parceiros da Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava (Caec), o Salvador Shopping e o Salvador Norte estabeleceram uma dinâmica similar no ciclo de reciclagem dos resíduos descartados em suas dependências: pré-triagem, separação, ação da cooperativa e retorno ao ciclo de produção.

Coordenadora de Sustentabilidade de ambos estabelecimentos, Clezyane Araújo explica como funciona o ciclo de reciclagem nos dois locais, que produziram mais de 173 toneladas de resíduos no primeiro trimestre de 2023, de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Segundo Clezyane, o ciclo de reciclagem dos estabelecimentos passa por diversas etapas, desde a geração dos resíduos nas dependências do shopping até o retorno do material à cadeia produtiva, ação que é realizada pela Caec.

"Quando esse resíduo é gerado, ele segue um caminho dentro do shopping. Nossos colaboradores da limpeza fazem uma pré-triagem, separam o que é o material que tem potencialidade para ser reciclado, e o material que não tem. Então, esse material desce para as nossas docas, que é onde fica a nossa cooperativa (Caec)", conta Clezyane.

A pré-triagem feita nas dependências dos shoppings segue um formato específico de separação. Além de manter lixeiras sinalizadas nos pátios, os colaboradores de serviços gerais separam o material reciclável em sacolas azuis, enquanto o resíduo orgânico é colocado nas sacolas pretas.

O material reciclável (plástico, metal, vidro e papel) é encaminhado para a cooperativa, que tem a missão de retornar com os elementos para o ciclo produtivo. "A cooperativa, lá na sua base, faz a comercialização para indústria, então esse material volta para ciclo produtivo, cadeia produtiva da reciclagem", pontua a coordenadora.

Trabalhando há 12 anos como auxiliar de serviços gerais no Salvador Shopping, Silvana Freire explica como funciona o descarte de resíduos não-recicláveis, que são jogados em um aterro sanitário por uma empresa indicada pela Prefeitura de Salvador.

“As compactadoras, caixas onde jogamos a coleta, são recolhidas pelos colaboradores e levadas para as docas. Tudo o que não é reciclado é jogado nestas caixas, que vão ser recolhidas por uma empresa contratada”, pontuou.

Pelo menos 35% dos resíduos são recicláveis, diz cooperativa

Parceira do Salvador Shopping e do Salvador Norte há mais de 15 anos, a Caec é responsável por coletar o material reciclável dos dois centros comerciais. Após a coleta, a cooperativa realiza a compactação para a redução de volume e reinsere o reciclado na cadeia produtiva.

De acordo com o coordenador da Caec, Luiz Carlos Rebouças, a ação da cooperativa nos shoppings funciona da seguinte forma: a cooperativa capta o material reciclável, separa por tipo, compacta em fardos e vende para a indústria. Além de atuar nos centros comerciais, a organização também trabalha com condomínios e empresas da cidade.

“Hoje, pelo menos 35%, em média, dos resíduos gerados são materiais recicláveis, passíveis de voltar para a indústria, para a cadeia produtiva. Em cima desses resíduos, a cooperativa retira o seu sustento de forma organizada, digna”, afirma o coordenador da Caec.

Ainda conforme Luiz Carlos Rebouças, a parceria entre os estabelecimentos e a cooperativa gera, diretamente, trabalho para quase 70 catadores de material reciclável. De forma indireta, o projeto alcança aproximadamente 280 pessoas – uma média de 4 pessoas beneficiadas por família.

Apesar de existir um beneficiamento nesta ação específica, o coordenador ressalta a dificuldade trabalhar com sustentabilidade. “É um grande desafio. Nem sempre este conceito de sustentabilidade é tão sustentado no mundo atual. Você tem problemas com bitributação, porque quando ela (Caec) vende, tem que pagar impostos de produtos que já passaram pela questão da tributação”, pontuou Luiz Carlos.

* Com a orientação da subeditora Monique Lobo.