Cid Guerreiro explica significado de Ilariê, maior hit de Xuxa

Dono do maior sucesso musical de Xuxa, o compositor baiano Cid Guerreiro desmentiu de uma vez por todas o boato de que Ilariê teria chegado tão alto nas paradas por casua de um pacto com o diabo.

Guerreiro, que escreveu a música em 1988, diz que a história por trás de Ilariê não tem nada a ver com pacto ou qualquer coisa relacionada ao diabo. Cid explica que o boato foi inventado por um pastor evangélico que queria atingir Xuxa.

"O boato surgiu dentro da igreja evangélica. Falavam que era um ex-bruxo que virou pastor e espalhava que Ilariê tinha a ver com 'erê', as crianças do candomblé, que a Igreja considera como pequenos demônios", relembra o compositor, que hoje é evangélico.