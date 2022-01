Cid Moreira passa por diálise após descobrir problemas nos rins

O apresentador Cid Moreira, 93, revelou no Instagram, nesta quarta-feira (5), que está fazendo sessões de diálise porque descobriu um problema nos rins.

"Olá pessoal! Tudo bem? Tudo em paz!? Quero partilhar com vocês como tem sido as minhas noites! É preciso entender que a vida é feita de fases e essa é a minha agora! Como disse a minha querida @Fernanda Montenegro: 'Estou na sobremesa' e me sinto ótimo e grato por isso. Sou imensamente grato aos profissionais do hospital Santa Tereza, de Petrópolis, pelo maravilhoso suporte", escreveu Cid na legenda da foto, em que aparece fazendo o tratamento.

A mulher do apresentador, Fátima Sampaio, falou sobre o assunto nos Stories:

"Vocês já ouviram falar da diferença de hemodiálise e diálise? O Cid está fazendo diálise. Há cerca de um ano nós descobrimos que ele estava com problemas nos rins durante um check-up. Nós descobrimos a diálise que é feita em casa, e feita em casa. Muito mais confortável. Fiz um curso para aprender a lidar com a máquina. Agora a gente faz aqui com mais conforto. No início nós ficamos assustados, preocupados. Mas quando ele frequentou o hospital, vimos pessoas de todas as idades por algum motivo passando por isso, esperando por um rim. O Cid ainda tem rim que funciona, está tudo bem. Tem pessoas que nem fazem mais xixi. Então, isso é só para vocês saberem que a vida continua. Pode ser confortável viver assim. Ele faz durante a noite, e se precisarmos viajar é só transportar a máquina. Ele tem uma vida normal", explicou.

No último ano, Cid Moreira se viu em meio a polêmicas com seus filhos. Roger Moreira, que foi adotado pelo jornalista, revelou em entrevista ao Balanço Geral que o pai o abandonou e deserdou. Já Rodrigo Moreira, filho biológico do ator, também contou à Record TV que nunca teve afeto do pai. "Essa confusão que aconteceu com Roger (também) aconteceu comigo a vida inteira", disse o comerciante, na ocasião, referindo-se aos problemas de seu irmão adotivo.