Cidade da Música abre concurso para novos compositores soteropolitanos

A Cidade da Música da Bahia vai promover o concurso Nova Música da Bahia, como maneira de ajudar a revelar novos talentos e ajudar novos compositores soteropolitanos. Três peças musicais inéditas serão escolhidas para gravação de áudio e vídeo no museu, que fica no Comércio.

Os interessados podem se escrever até 30 de dezembro, exclusivamente pela internet (clique aqui). Até 30 de janeiro vai acontecer a seleção de vencedoras. Em fevereiro, março e abril, acontecem as gravaçoes de áudios e clipes dos ganhadores.

A ideia é utilizar o estúdio da Cidade da Música da Bahia para garimpar novos talentos, principalmente para quem não pode pagar por um espaço do tipo. O público-alvo deste concurso são pessoas físicas, residentes comprovadamente em Salvador e região metropolitana, maiores de 18 anos, com composições inéditas, das quais três serão escolhidas por curadoria.

Seleção das vencedoras

As canções escolhidas devem ser gravadas em áudio e vídeo clipe, na própria Cidade da Música, e passarão a integrar o acervo permanente do espaço. O material será doado para exposição no equipamento cultural, mantendo parte dos direitos para divulgação por parte dos autores/vencedores.

"É uma grande iniciativa, muito necessária para uma cidade que respira música, como Salvador. Nossos grandes sucessos sempre saíram de gente desconhecida e explodiu para o mundo. Isso serve ainda para cumprir a missão principal da Cidade da Música, porque é nossa obrigação. A nossa música sempre saiu do gueto, da rua, da periferia, do povo soteropolitano. Estamos promovendo o resgate da música para o seu lugar merecido", destaca o coordenador artístico da Secult, Jonga Cunha.