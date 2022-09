Cidade da Música da Bahia celebra primeiro ano com agenda especial e meia-entrada para todos

Com um ano e mais de 80 mil visitantes desde o lançamento, a Cidade da Música da Bahia se firmou como um dos principais equipamentos culturais de Salvador e comemora o primeiro aniversário neste final de semana, com uma série de ações no casarão no Comércio. Integrando a programação do Festival da Primavera, o equipamento da Prefeitura Municipal de Salvador está com meia-entrada para todos os públicos até domingo (25) - o espaço funciona entre 10h e 18h, com entrada até 17h.

Abrindo a agenda da comemoração do aniversário de 1 ano, às 11h desta sexta-feira (23), o espaço sedia o show do sexteto Opus Lúmen, que integra o projeto Cameratas Para Todos da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). O grupo executa peças eruditas contemplando a música clássica, passando também pelo gênero popular de forma estilizada. A apresentação é gratuita.

Às 15h, o professor, historiador e mestre pela Universidade Federal da Bahia Rafael Dantas estará no casarão para um bate-papo com o tema Salvador, o Porto e seu Casario: a Cidade da Música da Bahia, em que passará pela história do casarão de azulejos azuis, a importância do equipamento cultural e a história da região que o abriga.

No sábado (24), o projeto Música Viva acontece a partir das 16h, com as presenças do cantor, músico e compositor Samuel Marques e o guitarrista, violonista e arranjador Emerson Araújo. Domingo (25) o local sedia, às 14h, uma oficina de instrumentos de sucata.