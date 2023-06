Cidade ficou submersa após destruição de barragem na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta terça-feira, 6, com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), Rafael Grossi, ocasião na qual disse ter informado sobre as consequências em larga escala do que chamou de ato terrorista russo na barragem de usina hidrelétrica de Kakhovka. Em seu Twitter, o ucraniano disse que ambos discutiram maneiras de minimizar os riscos à segurança da usina nuclear de Zaporizhzhya. Zelensky afirmou ainda que concordou com uma visita de Grossi à Ucrânia.



O diretor-geral disse ainda que após os desenvolvimentos preocupantes relativos à destruição de Kakhovka irá liderar uma missão a Zaporizhzhya. "Momento crucial para a segurança nuclear", afirmou Grossi.



Kiev acusou as forças russas de explodir a barragem de Kakhovka e a usina hidrelétrica no rio Dnieper, em uma área que Moscou controla há mais de um ano, enquanto as autoridades russas culparam o bombardeio ucraniano na área contestada. Ainda não se sabe qual é a versão correta.



As consequências ambientais e sociais rapidamente se tornaram claras quando casas, ruas e empresas inundaram rio abaixo e as equipes de emergência começaram a retirada; funcionários monitoraram a água para sistemas de resfriamento na usina nuclear de Zaporizhzhia; e as autoridades expressaram preocupação com o abastecimento de água potável ao sul da Crimeia.