Cidade Invisível | Netflix divulga sinopse e fotos de bastidores da 2ª temporada

A produção da segunda temporada de Cidade Invisível, série brasileira da Netflix, já está a todo vapor e a plataforma de streaming divulgou algumas imagens dos bastidores que mostram o ator Marco Pigossi, que vive o protagonista Eric.

Marco Pigossi (divulgação) Marco Pigosi (divulgação)

O serviço também divulgou a sinopse do novo ano: "Após dois anos ausente, Eric aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário para proteger Luna e o santuário, que descobre serem intimamente ligados."

A segunda temporada de Cidade Invisível, que não tem data de estreia definida, ainda adicionou novos nomes ao seu elenco, incluindo os de Leticia Spiller, Simone Spoladore e Tatsu Carvalho. Alessandra Negrini retorna como a Cuca.