Cidade que corre: listamos as corridas de rua em Salvador em 2020

Salvador pode não ser considerada a capital das corridas de rua do Brasil, mas a prática tem caído no gosto dos soteropolitanos cada vez mais.

Talvez por ser um exercício simples, em que basta calçar um par de tênis e sair de casa a qualquer hora do dia, sem precisar de companhia, para praticar uma atividade física. E cada um pode fazer isso no seu ritmo. Pode ter compromisso e querer bater marcas de quilometragem e tempo ou não, apenas ser livre na pista.

Seja qual motivo tenha feito os baianos se entregarem mais à prática, é fato que isso vem acontecendo. E é possível ter uma dimensão de como a admiração tem crescido pelo calendário de corridas de rua no ano. Em 2020, estão previstas 45 em Salvador, sejam elas oficiais da Federação Baiana de Atletismo (FBA), autorizadas pela entidade ou fora do calendário oficial da FBA.

O calendário prevê, até agora, 45 corridas de rua em Salvador

Considerando que o ano tem 52 fins de semana - quando, geralmente, as corridas de rua acontecem -, a média é de quase uma competição por fim de semana (0,86, para ser exato). Isso é só o que está confirmado até agora. O calendário ainda pode mudar.

“Salvador se tornou referência em corridas de rua no Brasil pela organização e normatização feita pela FBA. Este fato é aliado aos aspectos de que hoje, cientificamente, é comprovado que a prática de uma atividade física regular levar o ser humano a ter uma maior longevidade - e nós baianos acreditamos muito nisto. A cada ano, temos um aumento do número provas no estado”, comenta Og Robson, presidente da Federação Baiana de Atletismo.

O pontapé inicial já foi dado: a Corrida Sagrada, primeira prova do ano e tradicionalíssima, que aconteceu na quinta-feira passada (16), antecedendo o cortejo na Lavagem do Bonfim.

O início do ano, aliás, é quando os corredores vão mais às ruas. Entre fevereiro e abril, a capital baiana receberá seis provas a cada mês. Maio aparece logo atrás: estão previstas cinco.

Em meio a tantas corridas, existem opções para todos os gostos. Há a Maratona Cidade de Salvador, que reúne corredores fazendo os tradicionais 42km, mas também com opções de 5km, 10km e 21km. É a única maratona do estado.

Há também provas noturnas, para quem não quer acordar cedo no fim de semana. É o caso da Night Run, com provas agendadas para março e novembro. Dá também para sair todo cheio de pó colorido, como acontece na Color Race e na Corrida Colorida do Martagão (em prol do Hospital Martagão Gesteira). E há até uma opção com obstáculos infláveis, a Corrida Insana. Veja o calendário completo abaixo.

Melhora de vida

Para o escritor e advogado Augusto Cruz, a jornada nas corridas de rua começou com uma tentativa de melhorar um problema de insônia. “Um amigo meu, maratonista, me disse que acordava cedo para correr e que, com isso, conseguia ir dormir cedo. No dia seguinte, resolvi tentar”, conta.

Guga começou a correr em 2001, para ajudar na insônia, e segue até hoje praticando

A indicação do amigo foi em 2001. De lá para cá, Guga tomou gosto pela prática. Muito. Com três semanas de treinos, já partia para sua primeira meia-maratona (21km).

“Foi uma loucura! Acho que só cheguei na frente da ambulância (risos). Vi que era necessário ter uma planilha de treinos e mudar alguns hábitos”, lembra. Assim o fez. Começou a comer saudável, cortou bebidas alcóolicas, passou a treinar regularmente... “E a insônia sumiu”.

Focado nas corridas, Augusto já soma sete maratonas no currículo, além de várias outras provas de diferentes quilometragens. Também escreveu um livro: Corredor – Um Estilo de Vida, que conta suas experiências no esporte.

Aos que querem se inscrever em algumas provas em 2020, Guga dá conselhos: “Escolha seus alvos, as corridas que você mais tem interesse em participar. Você não precisa fazer todas, dá para estabelecer objetivos. É importante descansar. E se programe. É muito legal, dá um resultado bacana. Para mim, resolveu um problema de saúde que eu tinha e ainda me ajudou a melhorar meu estilo de vida”.

Veja o calendário mês a mês e, abaixo, nove dicas para quem quer correr:

Nove dicas para quem quer correr:

1. Visite o médico

Antes de embarcar em uma corrida, tenha certeza que seu corpo aguenta. Ir em médicos como cardiologista é sempre bom para garantir que a saúde está em dia.

2. Treino correto

Além de médicos, é importante também procurar um educador físico, alguém que te ajude com todas as preparações para que a corrida ocorra bem do início ao fim.

3. Vá para a cama!

Dormir bem é essencial para a saúde e para o desempenho nas corridas. Se não estiver descansado, o atleta pode ficar mais disperso, lento e até apresentar arritmia e desenvolver lesões.

4. Estratégia

Um bom planejamento é tudo na vida de um corredor. Já imaginou dar todo o gás no início e não ter fôlego para o fim? Controle seu próprio ritmo, dentro da estratégia que tinha traçado.

5. Comer, comer

Carboidratos são necessários para dar energia. Aipim, banana da terra, batata doce e inhame são ótimos. Por outro lado, evite gorduras, frituras e açúcares, que podem te deixar pesado.

6. Olha a água

A água é importante tanto antes como durante a corrida. E ainda é crucial após a prova, para acelerar o processo de recuperação. Já bebidas alcoólicas devem ser evitadas.

7. O corpo manda

Se sentiu tonto, enjoado ou teve a vista escura durante a corrida? Alguma parte do corpo deu uma fisgada? Então não force. Sempre respeite os limites do seu corpo.

8. Alongue bem

Antes e depois da corrida - e de outros exercícios físicos -, lembre-se de tirar uns minutinhos e fazer um alongamento. vai ajudar na flexibilidade dos músculos e ainda aliviar a tensão.

9. Foco na mente

Ao correr, principalmente em provas mais longas, ter um preparo psicológico é a chave. se sua mente não for treinada, acredite: ela pode se tornar sua pior inimiga.