Cidade que corre: veja o calendário das corridas de rua em Salvador

As corridas de rua sumiram do calendário esportivo de Salvador nos últimos dois anos, em meio às restrições por causa da covid-19. Mas, aos poucos, as provas estão voltando. Em 2022, já são mais de 15 marcadas - um número muito menor do que antes da pandemia, mas que ainda pode aumentar.

O mês de março é, até aqui, o que tem mais opções: são quatro já confirmadas, incluindo a tradicional Track&Fields Run Series. Outra corrida famosa que está pré-agendada é o Circuito da Estações, com suas quatro etapas, ainda que os locais e horários não tenham sido definidos.

Por enquanto, há apenas três meses sem provas marcadas: junho, agosto e setembro. Vale lembrar que é período de inverno, em que chove bastante em Salvador.

Quer se programar? Veja as provas já confirmadas na capital baiana:

Janeiro

23 de janeiro, às 6h30: Circuito Eu Amo Correr - 3 km, 5 km, 10 km e 15 km - Jardim de Alah

Fevereiro

06 de fevereiro, às 6h: Desafit Experience - 5 km e 10 km - Farol da Barra

13 de fevereiro, às 7h: Corrida das Dunas - 3 km, 7 km e caminhada - Parque Metropolitano do Abaeté

Março

13 de março, às 7h: Cãorrida Experience - 3km - Greenville (Patamares)

13 de março, às 7h: Track&Fields Run Series Salvador Shopping - 5 km e 10 km - Salvador Shopping

20 de março, às 7h: 1ª Corrida da Gigante - Trilha para Mulheres - 5 km e 8 km - Parque das Dunas (Praia do Flamengo)

27 de março, às 6h: Salvador 10 Milhas - 4ª Corrida da Advocacia - 8,1 km e 16,2 km - Comércio (8,1 km) ou Rio Vermelho (16,2 km)

Abril

10 de abril - Circuito da Estações - Outono - 5 km, 10 km e 13 km - local e horário a definir

10 de abril, às 6h30: 43ª Corrida Tiradentes - 5 km e 10 km - Vila Policial Militar do Bonfim

Maio

8 de maio, às 7h: Track&Fields Run Series Villa Forma I - 5 km e 10 km - Villa Forma (Rio Vermelho)

15 de maio: Runners 42K - 5 km, 10 km e 15 km (às 6h), 21km (às 5h) e 42 km (às 4h30) - Clube Espanhol ou Farol de Itapuã

Julho

17 de julho - Circuito da Estações - Inverno - 5 km, 10 km e 15 km - local e horário a definir

24 de julho, às 6h: Meia Maratona do Salvador ao Salvador - 21km - Salvador Norte Shopping

Outubro

9 de outubro - Circuito da Estações - Primavera - 5 km, 10 km e 18 km - local e horário a definir

23 de outubro, às 6h30: Track&Fields Run Series Shopping da Bahia - 6 km - Shopping da Bahia

Novembro

12 de novembro - Operação First Strike - Night Run - 4 km, 8 km e 12 km - Praça de Piatã, horário a definir

Dezembro