Cidade Tricolor tem inauguração oficial marcada: 11 de janeiro

A Cidade Tricolor, novo centro de treinamento do Bahia, ganhou uma data oficial de inauguração. No dia 11 de janeiro, o espaço terá seus portões abertos para os sócios do Esquadrão poderem conhecer as dependências. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do clube, Vitor Ferraz, nesta segunda-feira (23).

"A gente está na reta final das obras de requalificação da Cidade Tricolor. Obra extensa, grande, tínhamos vários problemas para viabilizar a utilização. Problemas estruturais, mas esses problemas foram superados e estamos na reta final da entrega do CT. Vamos abrir as portas para que os sócios possam comparecer e ver o que vamos oferecer para nossa equipe. É uma mudança de patamar que vai nos colocar entre os cinco principais clubes do país em termos de estrutura para treinamento", falou o dirigente, em entrevista ao programa de rádio do Bahia.

A data passada inicialmente pelo dirigente foi 10 de janeiro, mas depois o clube alterou para 11 por se tratar de um sábado.

Com a inauguração da Cidade Tricolor, que fica situada no município de Camaçari e só tem acesso por Dias d’Ávila, o Fazendão será desativado. Inclusive, já foi aberto um edital de concorrência privada para interessados em comprar o "antigo" CT, no bairro do Jardim das Margaridas, em Salvador.