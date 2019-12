Cidade Tricolor terá horta comunitária

Prevista para ser inaugurada em janeiro, a Cidade Tricolor, novo CT do Bahia, vai contar com uma horta comunitária. Na última sexta-feira o presidente Guilherme Bellintani esteve na Feira de Agricultura Familiar, na Fenagro, para saber mais sobre o tema. Uma equipe da Secretaria de Agricultura deve visitar o CT em Camaçari nos próximos dias para analisar o espaço e a viabilidade do projeto.

Alívio na cabeça

Depois de passar a Série B brigando contra o rebaixamento até a penúltima rodada, alguns jogadores do Vitória estamparam na cabeça o alívio pela permanência do clube. Os laterais Matheus Rocha e Capa e os volantes Rodrigo Andrade e Léo Gomes pintaram os cabelos de loiro depois do triunfo contra o Operário, na penúltima rodada. Do quarteto, só Rodrigo Andrade tem contrato com o clube para a próxima temporada. O vínculo vai até o fim de 2020.

Time sub-23 do Bahia se reapresenta

O time de transição do Bahia se reapresenta nesta segunda-feira (2), no Fazendão, e inicia a pré-temporada para o Campeonato Baiano. A equipe sub-23 vai representar o tricolor durante a disputa do estadual e ganhou férias mais cedo que o time principal. Nos últimos dias, o Bahia tem buscado reforços para a equipe.

Vasco dá uma aula de Black Friday

O Vasco da Gama colocou em prática uma ideia que poucos clubes tiveram no futebol brasileiro, a de aproveitar a Black Friday para crescer. O time carioca fez uma promoção que dá 50% de desconto a novos associados durante seis meses e utilizou ex e atuais jogadores para impulsionar a campanha por meio de vídeos e brindes. O plano mais barato fica por R$ 12,49 ao mês e o que dá acesso livre aos jogos sai por R$ 34,99. Resultado: a ação iniciada com 32 mil sócios na segunda-feira passada, dia 25, bateu a casa dos 100 mil na sexta, a data oficial da Black Friday - e agora já são 120 mil. A diretoria do clube aproveitou o embalo e estendeu a promoção até a última rodada do Brasileirão, dia 8. Pela empolgação dos fãs, parece possível ultrapassar o Flamengo, recordista no Brasil com 146 mil sócios.

Santos também fez promoção

Outro clube que fez promoção com sócios foi o Santos, cujo programa também é gerido pela Feng Brasil, mesma empresa que administra o plano do Vasco e o do Flamengo. No caso santista o benefício foi mais contido: um mês grátis para novas adesões, renovações e migrações de plano. Não houve grande alvoroço, como no caso vascaíno. As mensalidades também são maiores (R$ 45 o mais barato e R$ 142 com acesso livre).

PSG lança plano de sócio no Brasil

Essa vem do estrangeiro e é inédita: o Paris Saint-Germain, clube francês onde joga Neymar - e os também brasileiros Thiago Silva e Marquinhos - lançou um programa de sócios exclusivo para brasileiros. A mensalidade varia de R$ 9,90 na versão mais básica, que dá direito a ver a transmissão dos jogos e participar de clube da vantagens, a R$ 49,90 na modalidade mais cara. O foco é na garotada que adora os times do futebol europeu.