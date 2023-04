Cidades afetadas pela chuva no sul da Bahia vão receber R$ 3,9 milhões

Foi aprovado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional o repasse de R$ 3,9 milhões para os municípios de Santa Cruz Cabrália e Ilhéus, no sul e extremo sul da Bahia. A verba será utilizada para assistência humanitária, após as cidades terem sido atingidas por fortes chuvas e terem entrado em situação de emergência.

Diante do cenário, a Prefeitura de Ilhéus anunciou o cancelamento do festival de comemoração do aniversário da cidade. Os recursos que seriam destinados ao evento serão redirecionados para ajudar as famílias afetadas pela chuva.

Já a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália anunciou que não haverá mais festa junina esse ano, e que todo o dinheiro que seria gasto nos festejos também serão usados para dar assistência à população atingida e na reconstrução das áreas afetadas.