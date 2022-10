Cidades brasileiras receberão Fan Fest Mundial na Copa do Mundo

A Fifa oficializou nesta segunda-feira que a celebração da Copa do Mundo irá além de Doha, no Catar. Para unir os povos na festa do futebol, a entidade criou a Fan Fest Mundial, que terá seis sedes além da capital do evento. Entre os palcos escolhidos, dois serão no Brasil: a praia de Copacabana, no Rio, e o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que terão sete datas. Dubai, Londres, Cidade do México e Seul são as outras cidades escolhidas.



Copacabana e o Vale do Anhangabaú já costumavam reunir brasileiros para acompanhar as partidas da seleção brasileira e agora terão um evento oficial: as arenas Brahma Fifa Fan Festival. A confiança em ter o país na decisão é tão grande que as sete datas escolhidas simulam a campanha dos comandados de Tite até a busca do hexacampeonato: dias 24 e 28 de novembro, 2, 5, 9, 13 e 18 de dezembro, quando ocorre a disputa do título.



Será a segunda vez no Rio. Copacabana já foi palco do Fifa Fan Fest de 2014, quando a Copa do Mundo ocorreu em solo nacional, com título da Alemanha, no Maracanã, e ganha sua segunda edição. Já o Vale do Anhangabaú será palco oficial pela primeira vez. Os eventos no Brasil serão apenas para maiores de 18 anos por causa do consumo de bebida alcoólica.



Os eventos no Brasil serão gratuitos e com capacidade para 10 mil pessoas no local reservado pela Fifa. Os fãs que quiserem participar da celebração neste espaço VIP terão de fazer inscrição para ganharem os ingressos. Uma plataforma de registro será lançada no Fifa+ em breve.



"O Fifa Fan Festival foi concebido para reunir os torcedores além dos estádios para vivenciar o melhor do futebol, da música, da cultura e do estilo de vida", disse o Diretor de Negócios da Fifa, Romy Gai. "Estamos honrados em colaborar com Budweiser, Corona e Brahma para levar o conceito do Fifa Fan Festival que residirá em Doha e reverberá-lo nesses eventos globais de alta energia, levando o clima da Copa do Mundo até os torcedores mundialmente."



Além do Brasil e da capital Doha, Inglaterra, Coreia do Sul, México e Emirados Árabes Unidos serão as demais sedes da Fan Fest mundial. Com o diferencial de em alguns os ingressos serem pagos. Em Dubai, o torcedor poderá acompanhar todos os dias de jogos no Catar na Dubai Harbour, uma localização extraordinária à beira-mar, com vendas antecipadas das entradas.



Os ingleses também terão de pagar para acompanhar os jogos do BUDX Fifa Fan Festival, no Outernet, um novo centro de entretenimento de Londres com recursos de projeção de última geração e um ambiente de alta energia na Tottenham Court Road. Por enquanto, são apenas três datas destinados ao local, todas da primeira fase da Copa.



Em Seul o evento também será cobrado. O BUDX Fifa Fan Festival Seul será no S. Factory, localizado em Seongsu-dong, uma das partes mais badaladas da cidade, conhecida como "Brooklyn coreano", também com apenas as datas da primeira fase confirmadas. Na Cidade do México ocorre o Corona Fifa Fan Festival, na Plaza de la República, com bilhete gratuitos para quem fizer sua inscrição e disponível para todos os dias de jogos.



"Com bilhões de fãs de futebol assistindo ao Mundial, estamos contentes pela parceria com a Fifa na criação do primeiro International Fifa Fan Festival, o qual será uma experiência única para o torcedor - desde a experiência audiovisual da próxima geração até a celebração da música e cultura locais -, e tudo isso com Budweiser, Corona e Brahma", completou Todd Allen, o vice-presidente global de marketing da Budweiser na AB InBev.