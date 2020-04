Cidades de Pombal e Valente reabrem comércio a partir de segunda (06)

Duas cidades do interior baiano anunciaram a reabertura do comércio local, a partir desta segunda-feira (06). Uma delas é o município de Ribeira do Pombal. Em um comunicado feito por meio de redes sociais, o prefeito Ricardo Maia, anuncia a assinatura do decreto municipal que liberar a abertura, mas com restrições com relação ao horário de funcionamento.

Segundo Maia, as lojas podem abrir das 8h às 14h. “Discutimos durante toda a semana com as lideranças do comércio local, não só a abertura como também a segurança dos clientes e de todos os funcionários. Entendemos a necessidade de reabertura do comércio, mas vale continuar comprando por telefone, e evitando ao máximo, ir a rua”, disse.

Já o município de Valente publicou ontem (04) no diário oficial do município um decreto que também liberar o funcionamento do comércio, neste caso, entre os dias 6 a 11 de abril, das 8h às 17h. A medida não é válida para bares, quiosques e academias.

O mesmo decreto exige ainda que o comércio varejista ofertem em seus espaços de atendimento álcool em gel, redução de funcionários para atendimento equipados com EPIs de proteção (luvas e máscaras) e atendimento escalonado dos clientes com distância mínima de um metro.