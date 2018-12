Cielo avança à final dos 50m livre em sexto no Mundial

Cesar Cielo está classificado à final dos 50m livre no Mundial de natação em piscina curta (25m), realizado em Hangzhou, na China. Nesta quinta-feira (13), após ser apenas o 15º colocado nas eliminatórias, o campeão olímpico cresceu de rendimento nas semifinais e avançou na sexta posição, com a marca de 21s06.



Nos dois dias anteriores, Cielo participou de provas de revezamento no evento chinês. Na terça-feira, ele ampliou a sua galeria de conquistas ao levar o bronze na disputa do 4x100m livre. Já na quarta, ficou na quinta posição com o time do revezamento 4x50m livre misto.



Nesta quinta, então, voltou a competir, mas em uma prova individual. E se classificou para mais uma disputa de medalha, o que foi celebrado por ele, independentemente do resultado que vai obter na final, sexta-feira.



"Estou cansado dos outros dias, mas agora tenho 24 horas para descansar. Vou tentar tirar um pouco mais, mas estou muito satisfeito por estar nessa final. Estou em paz comigo, em paz com minha carreira, feliz com o que consegui mostrar. Amanhã é festa, tentar curtir essa final e tocar na parede o mais rápido possível", disse Cielo em entrevista ao SporTV.



Assim como havia ocorrido nas eliminatórias, o norte-americano Caeleb Dressel fez o melhor tempo das semifinais, com a marca de 20s51, seguido pelo britânico Benjamin Proud (20s71).

Caio Pumputis na prova dos 100m medley (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Mais brasileiros

O brasileiro Caio Pumputis, de 19 anos, se classificou à final dos 100m medley com a sexta melhor marca, de 52s15. Já o russo Kliment Kolesnnikov liderou as semifinais com o tempo de 50s90. E Diego Prado ficou em 16º e foi eliminado, ao fazer o tempo de 53s34.



Guilherme Guido também brigará por uma medalha após avançar nas semifinais dos 50m costas na quinta posição, com o tempo de 23s00, a mesma marca das eliminatórias. A liderança ficou com o russo Evgeny Rylov ao cravar 22s68. Guilherme Basseto fez o 13º tempo das semifinais, com 23s39, e não se classificou.

"Tenho que buscar nadar em 22s baixo. A gente olhou a análise de vídeo das eliminatórias, viu que dava para fazer mais uma ondulação, mas a virada ficou muito em cima. Para a final, é voltar para a ondulação antiga e aumentar a frequência", disse Guido, admitindo que precisará de ajustes para conquistar uma medalha.



Na disputa feminina dos 50m peito, Daiene Dias foi eliminada ao fazer o 15º tempo das semifinais, com 26s05, a 0s45 da última classificada à final. E a holandesa Ranomi Kromowidjojo foi quem liderou a disputa ao marcar 24s84.

Le Clos x Caeleb Dressel





Numa prova muito aguardada em função do duelo com Caeleb Dressel, o sul-africano Chad Le Clos se deu melhor e faturou a medalha de ouro na disputa dos 100m borboleta ao cravar o tempo de 48s50, sendo 0s21 mais rápido do que o norte-americano. E o chinês Zhuhao Li foi o terceiro colocado.



Com recorde mundial, o quarteto dos Estados Unidos, formado por Olivia Smoliga, Michael Andrew, Kelsi Dahlia e Caeleb Dressel, triunfou na final do revezamento 4x50m medley misto em 1min36s40. Holanda e Rússia completaram o pódio.



Em resultado surpreendente, a húngara Katinka Hosszu ficou fora do pódio na disputa dos 200m costas, em quarto lugar. A prova teve dobradinha norte-americana, com Lisa Bratton levando o ouro, com 2min00s71, seguida da compatriota Kathleen Baker, com 2min00s79. E a australiana Emily Seebohm foi a terceira colocada.

O russo Kirill Prigoda venceu a final dos 200 metros peito e ainda bateu o recorde mundial da prova ao completá-la em 2min00s16. O chinês Haiyang Qin conquistou a medalha de prata e o alemão Marco Koch levou o bronze.



Com recorde do campeonato, a final dos 100m livre teve dobradinha holandesa. E quem se deu melhor foi Ranomi Kromowidjojo, que cravou 51s14, superando a compatriota Femke Heemskerk. A norte-americana Mallory Comerford completou o pódio.



Além disso, a chinesa Wang Jianjiahe venceu a final dos 800m livre, em 8min04s35, seguida da italiana Simona Quaddarela e da norte-americana Leah Smith.