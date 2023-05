Ciência do clima para salvar a terra

O aquecimento da terra está fazendo com que o clima em todo o mundo fique mais extremo, com graves consequências para populações humanas e ecossistemas naturais, e os cientistas vêm nos alertando sobre essas alterações e os potenciais efeitos há cinco décadas. É indiscutível que um dos principais fatores de avanço do aumento da temperatura é a atividade humana, como a industrialização acelerada, o uso contínuo de combustíveis fósseis não renováveis, desmatamentos e mineração irregular, que contribuem para a emissão de uma grande quantidade de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2), como também para a redução da nossa capacidade natural de nos defendermos.

O último relatório global do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) foi motivo de apreensão para a comunidade internacional. Desenvolvido pelos maiores especialistas em mudanças climáticas, o estudo indica que a temperatura média do planeta tende aumentar 1,5ºC nas próximas duas décadas, trazendo devastação generalizada.

As projeções dos cientistas indicam que a mudança climática induzida pelo comportamento humano vai provocar eventos climáticos extremos em todas as regiões do planeta, como a tragédia recente ocorrida no litoral norte de São Paulo, onde chuvas deixaram 65 pessoas mortas e uma desaparecida.



As tempestades ficaram muito mais intensas e presentes nos últimos dois anos no Brasil, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Nesse período, cerca de 500 pessoas morreram em enchentes ou deslizamentos de terra, números que não incluem as vítimas da recente tragédia em São Paulo. Outro dado revelador é que, nos últimos 16 meses, o Brasil registrou os maiores volumes de chuva da história em apenas 24 horas.



A ciência do clima está em busca constante de respostas e caminhos. Ao longo dos anos, vem aperfeiçoando seus métodos de modo a incluir em suas simulações de previsão do tempo, variáveis que diferem das condições iniciais, com o objetivo de ampliar a precisão e evitar equívocos. E essas novas ferramentas estão revolucionando a forma como a defesa civil, as agências humanitárias e de socorro evacuam áreas, enviam alimentos, abrigos, remédios e até mesmo aprovação de financiamentos para regiões em risco.

A ação de antecipação do risco é tomada quando as probabilidades excedem um limite pré-determinado. No caso da Defesa Civil de Salvador, hoje uma referência no Brasil, o protocolo utilizado pelo seu Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme toma como base acumulados de 150 mm de chuvas durante 72h e a previsão de continuidade de chuvas fortes, instante em que são acionadas as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme e procedida a evacuação emergencial de moradores.

Outro diferencial é a comunicação antecipada do risco por meio de mensagens por SMS e redes sociais, solução de baixo custo que pode evitar a ocorrência de novas tragédias no curto prazo.



Entender como a mudança climática afetará as cidades no futuro e como os desastres naturais se tornarão comuns à medida que a terra continuar a esquentar é crucial para os gestores públicos. Uma questão recorrente no meio científico é como atuaremos para reduzir a probabilidade dessas instabilidades climatológicas. Mas há incertezas nessas estimativas, principalmente decorrentes do efeito dessas emissões nos processos atmosféricos, como a formação de nuvens. É de vital importância que essas análises forneçam probabilidades confiáveis de danos.

Defendo a tese de que, diante das incertezas climáticas, as defesas civis municipais devam ser fortalecidas e que adotem em suas práticas políticas voltadas à prevenção e assistência humanitária, como proposto na Carta de Punta del Este. Assinada em março deste ano no Uruguai, o documento criou o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Defesa Civil das capitais e grandes cidades brasileiras, suscetíveis a riscos de desastres decorrentes de extremos climáticos.

Por outro lado, governos devem reunir recursos para centros de pesquisa voltados às análises da mudança climática, contribuindo para auxiliar organismos locais na previsão e antecipação do risco climático. Certamente, valerá a pena tomar tal medida cautelar que contribuirá para a mitigação de danos causados pela ocorrência de eventos extremos.





Sosthenes Macêdo é bacharel em Direito e Turismo e diretor-geral da Defesa Civil de Salvador.