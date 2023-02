Cientista baiana e ator global se casam no trio da Timbalada

A doutora e pesquisadora Bárbara Carine, professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o ator global e músico Thiago Thomé, casaram neste sábado (18), no trio da Timbalada, durante o desfile do bloco no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A cerimônia foi celebrada pelo cantor Denny Denan.

Denny Denan celebrou o casamento de Bárbara e Thiago (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Thiago Tomé fez diversas novelas na Globo, como A dona do pedaço, em que interpretou o personagem Adriano. Já Bárbara Carine é a idealizadora da Escola Maria Felipa, escritora finalista ao Prêmio Jabuti 2021 e 2022 e tem forte atuação nas redes sociais (@uma_intelectual_diferentona) como divulgadora científica sob uma perpectiva afrocentrada.

Na sexta-feira de Carnaval outro casamento foi realizado em um trio elétrico, em plena folia de 2023. Na ocasião, o cantor Carlinhos Brown celebrou o casório de Larissa Castro e Paulo Corrêa, amigos de longa data do artista.

Veja imagens do casamento no trio:

Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO) Casamento da cientista Bárbara Carine com o ator Thiago Tomé no trio da Timbalada (Marina Silva/CORREIO)

