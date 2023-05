Cientista baiana Jaqueline Goes vem a Salvador para participar do Fórum ESG  

Cientista baiana Jaqueline Goes será uma das palestrantes do II Fórum ESG Salvador (Foto: Divulgação)

No Carnaval deste ano, a biomédica baiana Jaqueline Goes foi homenageada no desfile da escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro. O enredo “Empretecer o Pensamento é Ouvir a Voz” celebrava a contribuição intelectual de artistas, escritores e cientistas negros.

A biomédica ganhou os holofotes quando coordenou a equipe de cientistas do IMT (Instituto de Medicina Tropical) da USP (Universidade de São Paulo) que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 em tempo recorde: 24 horas após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. Depois disso, Jaqueline ganhou sua própria versão da boneca Barbie, acumulou milhares de seguidores nas redes sociais e foi eleita uma das 20 mulheres de sucesso do Brasil pela Forbes em 2022.

Agora, Goes vem a Salvador para um compromisso especial: será uma das palestrantes da abertura do II Fórum ESG, evento que leva a assinatura do Alô Alô Bahia e do Jornal CORREIO e que será realizado nos dias 30 e 31 deste mês, no Porto Salvador, no Comércio. Ela vai abordar o tema “Ciência e ESG caminham juntos”.

"A conexão e integração entre fatores ambientais, sociais e de governança sempre foram pautadas pela Ciência e é extremamente importante entendermos que ela [a Ciência], deve ser a base das iniciativas corporativas em ESG", nos disse a cientista.

Sobre o II Fórum ESG

Além de Jaqueline Goes, o II Fórum ESG Salvador vai contar com especialistas no tema em várias áreas de conhecimento. Entre os participantes confirmados estão o multi-instrumentista Carlinhos Brown, o Co-CEO da Dengo Chocolates Estevan Sartoreli; a jornalista especializada em ESG Giuliana Morrone; a Head de ESG Coty Paloma Capanema; Erlana Castro, SXSW Speaker, Founder #ESGpraJA, coautora do Radar da Antifragilidade; Lucas Reis, PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP; Augusto Cruz, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, sócio da AC Consultoria e autor do livro “Introdução ao ESG”; e Leana Mattei, diretora da AGANJU, consultoria especializada em ESG e Impacto Social.

O evento promete repetir o sucesso do ano passado, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças. Durante os dois dias, proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Atlantic Nickel, Bracell, Contermas, Deloitte, Jacobina Mineração, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa e Unipar, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e SENAI CIMATEC, apoio da Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons, parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.