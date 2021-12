Cientista é ameaçado de morte após reclamar de som de vizinho na BA; vídeo

O cientista baiano Gustavo Cabral (@gcabral.miranda) divulgou neste sábado (25) em suas redes sociais uma série de vídeos e publicações onde revela que foi ameaçado de morte após reclamar de som alto na casa de vizinhos da sua família na cidade de Tucano no interior da Bahia. A confusão aconteceu por volta das 4h30.

Líder de pesquisa em vacinas na Universidade de São Paulo (USP), Gustavo publicou o vídeo onde diz que chegou a ligar para a polícia para auxiliar no cumprimento da lei do silêncio, que não permite som alto em área residencial a partir de 22 horas.

"4h30 da manhã e ninguém consegue dormir. E AINDA SOU AMEAÇADO DE MORTE, DE TOMAR UM TIRO! Vou reclamar e RESPONDERAM QUE COM QUEM TEM DINHEIRO NÃO SE RECLAMA! Começo a filmar e sou ameaçado de tomar um tiro. Isso tudo depois de ligar para polícia! Que não fez nada! Afinal de contas, a justiça existe para quem? O que acontece aqui em Tucano-Bahia, que ninguém pode reclamar dessa tal festa? Tão famosa por ostentação! TODOS OS DIAS SÃO ASSIM, TODOS OS DIAS QUE DEVERÍAMOS DESCANSAR COM A FAMÍLIA! Afinal, temos que viver sob essa constante ameaça?

QUEM SÃO ESSAS PESSOAS? O QUE ELAS FAZEM PARA TER ESSE TIPO DE DINHEIRO/"PODER"? Que Natal/vida é essa que as pessoas tem que viver sob esse tipo de ameaça?!?!", escreveu o cientista.