Cigano encara australiano invicto neste sábado, em Adelaide

O brasileiro Júnior Cigano vai voltar ao octógno neste sábado (1), quando encara o lutador australiano Tai Tuivasa, no confronto principal do UFC Adelaide, na Austrália. O card principal começa à meia-noite (horário da Bahia) e será transmitido pelo canal Combate.

Ex-campeão dos pesos pesados, Cigano terá um duelo contra um oponente com quem já teve um atrito. Em outubro, o brasileiro chamou o australiano de ‘covarde’ por se apresentar como um representante da luta de rua. Na ocasião, Bam Bam, como é conhecido, respondeu lembrando que Cigano foi flagrado no exame antidoping - o catarinense foi absolvido após comprovar contaminação do material. Agora, os dois estarão frente a frente pela primeira vez.

“Será um duelo muito bom, principalmente porque são dois pesos-pesados que aceitam a trocação, agressivos. Quem ganha com isso são os fãs, que verão uma luta empolgante. A trocação é a área em que me sinto confiante, consigo montar melhor a minha vitória. Meu objetivo será sempre esse, mas claro que estou sempre pronto para eventualidades”, disse Cigano ao Combate.



O brasileiro, de 34 anos e que treinou na Bahia durante muitos anos e terá o treinador de boxe Luiz Dórea em seu córner, possui um cartel de 19 vitórias e cinco derrotas. Na última luta, em julho, venceu o búlgaro Blagoy Ivanov por decisão unânime dos jurados. Tuivasa é nove anos mais novo e venceu seus nove confrontos no MMA. Seu triunfo mais recente, o único em que não nocauteou seu adversário, foi contra o bielorruso Andrei Arlovski, em junho, quando venceu por decisão unânime.



O UFC Adelaide vai contar ainda com um outro brasileiro ex-campeão. No coevento principal, Maurício Shogun vai enfrentar o anfitrião Tyson Pedro, nos meio-pesados. Nos moscas, Wilson Reis pega o americano Ben Nguyen, pelo card preliminar, que começa às 21h (da Bahia).