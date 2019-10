Cimatec Eco-Industrial Park

Entre 21 e 24 de janeiro de 2020, líderes mundiais reunidos no WorldEconomic Forum (WEF) debaterão as rápidas mudanças globais provocadaspela interconectividade de culturas e economias. Davos mostrará como adigitalização, o big data e a migração dos serviços de Tecnologia daInformação (TI) para a nuvem, estão levando à Globalização 5.0.

Durante o evento, gestores dos Eco-Industrial Parks (EIP) dos quatrocantos mundo, especialmente da China, atônitos pelo volume, avolatilidade e a agilidade dos acontecimentos, buscarão entender asinovações que pipocam nas nuvens nesta nova era da “eco-nomia”..

Formado por comunidades de empresas, uma especie de simbioseindustrial, os EIPs estimulam o “innovation ecosystem” obtendovantagens competitivas por meio da troca física de materiais, energia,água e subprodutos, críticos para a inovação, buscando a eficiência derecursos industriais e economia circular, exemplos práticos dedesenvolvimento inclusivo e sustentável.

Acompanhados pela United Nations Industrial Development Organization (Unido) que coordenam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)para a indústria; e articulados com o Banco Mundial e a alemã DeutscheGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), EIPs ajudam apreencher lacunas entre cidades e indústrias, contribuindo paracidades sustentáveis.

O WEF, antes anualizado, vem promovendo edições mensais em várioslocais do mundo para abastecer-se do novo. Em breve acontecerá noSenai-Cimatec Park da Bahia (senaicimatec.com.br) - a ser inauguradodia 11 de novembro próximo - em Camaçari. Este novo EIP singular,localizado no Polo Nordeste do Mercosul, já nasce com DNA do ODSindustrial e chamará a atenção da União Europeia.

Na visão de “innovation ecosystem”, o EIP Bahia, conectado viaInternet das Coisas - IoT e Blockchain, será um complexo tecnológico eindustrial, com área de quatro milhões de metros quadrados, laboratóriosavançados, plantas-piloto de grandes proporções, áreas de segurançapara testes e operações de risco e pista de teste multiuso paraprojetos de inovação tecnológica para o setor automobilístico.

Exibindo novidades, será o único do mundo a ter uma biodiversa área depreservação de mata nativa e estudos da flora e da fauna parasediar um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em conveniocom o Ibama, criando um modelo de gestão sustentável e servindo dereferência para o setor empresarial global. Ganha a Bahia e o Brasil.

Participantes do WEF 2020, na Suíça, poderão ver, ao vivo, animais doEIP-Cetas Bahia através das câmaras instaladas, e atéKlaus Schwab, presidente do WEF, poderá conversar com os alunos dasescolas de Camaçari mostrando que na visão da “eco-nomia” um ambienteindustrial duro e árido pode ser transformado em um local aprazívelpara o trabalho e o aprendizado, assumindo inovadoras competências. Umlegado para as novas gerações.

Ainda, pela proximidade com o mar e por estar a sede Senai-Cimatec emSalvador, Capital da Amazônia Azul, o Cimatec-Mar forma o embrião deum novo Eco-Industrial Park Marinho EIP-M, em parceria com a Marinhado Brasil, focado na defesa, na pesquisa e na exploração sustentáveldas riquezas dos 5.7 milhões de km2 da Amazônia Azul, Zona EconômicaExclusiva brasileira. Será destaque na Convenção das Nações Unidassobre o Direito do Mar (Unclos).

Não há mais como “pensar fora da caixa”, a caixa agora é o planeta digitalmente conectado. As rápidas mudanças em curso exigem dosgestores muita versatilidade, prontidão para lidar com o inesperado ecapacidade para entender que flexibilizar o planejamento é maisimportante do que manter os velhos caminhos estruturados. Ter clarezanos propósitos - e nas entregas - é uma forma mais eficaz delidar com mutações disruptivas.

Eduardo Athayde é diretor do WWI