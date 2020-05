Cinco álbuns para matar saudade da axé music 

Neste domingo , às 15h, a banda Afrodisíaco faz uma nova live solidária, no YouTube e Instagram oficial do grupo (@afrodisiacooficial), com ação para ajudar os músicos que estão impossibilitados de trabalhar neste período. Diretamente de sua varanda, o cantor e compositor Pierre Osassis comanda a apresentação, na qual vai mostrar, além de sucessos de várias fases da carreira, a nova Amor Elefante, canção símbolo da ação. E também, adianta, vai “cantar sucessos da música baiana, matar a saudade de canções que marcaram e fizeram nossos corações baterem mais forte, com um retrospecto”.

Nessa vibe retrô, o artista indica cinco álbuns que marcaram sua trajetória e a de muita gente, que servem de aquecimento para a live . Os álbuns escolhidos por ele são: Reflexu's da Mãe Áfricam da Banda Reflexu's (1987), Movimento Olodum, do Olodum (1993), Canto de Rua, de Daniela Mercury (1994), Cada Cabeça é um Mundo, da Timbalada (1994) e Afrodisíaco, da banda Afrodisíaco (2006). “Esses cinco álbuns representam, cada um no seu tempo, na minha opinião, inovação, ousadia e um forte poder de influência no crescimento e notoriedade da música baiana e suas vertentes para o mundo”, destaca Pierre. Com esta seleção, com certeza o domingão vai ficar mais animado.