Cinco clubes brigam por vaga na semifinal da Copa Baiana

A última rodada da fase classificatória da Copa Baiana de Aspirantes terá boas doses de emoção. O único clube garantido na semifinal do torneio amistoso é o Fluminense de Feira. O Touro do Sertão venceu as quatro partidas que disputou e, por ter a melhor campanha, será o mandante do duelo da próxima fase, ou seja, jogará no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

As outras cinco equipes que estão disputando o campeonato têm chance de se classificar, mas precisarão mostrar serviço dentro das quatro linhas para conseguirem as três vagas restantes. Com dois pontos, o Bahia é o último colocado da tabela e visitará o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro. O xará de Feira é o vice-líder, com cinco pontos.

Terceiro colocado, com quatro pontos, a Jacuipense recebe o Olímpia, que está em penúltimo lugar, com três. O jogo será no Barradão. Líder com 12 pontos somados, o Fluminense de Feira encara o Vitória, no Joia da Princesa. O rubro-negro está em quarto lugar na tabela, com quatro pontos.

Confira a seguir a combinação de resultados que cada time precisa para se classificar às semifinais da Copa Baiana de Aspirantes:

Bahia de Feira - 5 pontos

1. Vencer = Classifica

2. Empate = Classifica

3. Derrota = Vitória não pode vencer

Jacuipense - 4 pontos

1. Vencer = Classifica

2. Empate = Vitória não vencer ou Bahia não vencer

3. Derrota = Bahia não vencer e o Vitória perder

Vitória - 4 pontos

1. Vencer = Classifica

2. Empata = Jacuipense perder e o Bahia não vencer

3. Derrota = Olímpia perder e o Bahia não vencer

Olímpia - 3 pontos

1. Vencer - Classifica

2. Empate = Vitória perder o jogo e o Bahia não tirar o saldo (caso vença)

3. Derrota = Eliminado

Bahia - 2 pontos

1. Vencer = Classifica

2. Empate ou derrota = Eliminado