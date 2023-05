Cinco coisas que você deveria ressignificar agora na sua vida

1. Além de se afastar de quem te afasta dos seus sonhos, você deveria estar se aproximando de quem te aproxima deles:

Ser feliz é focar no que vale a pena.

As coisas desimportantes

só ficam gigantes

para quem se apequena.

Mais do que a sorte de ter a vida,

é preciso ter o foco em se sentir vivo.

Mais do que se afastar de quem te afasta

dos seus sonhos, é preciso se aproximar

de quem te aproxima do seu objetivo.

Antes tinha todo o tempo do mundo.

Hoje tenho tempo para quem quer enxergar.

A única coisa pior do que se arrepender,

é se descabelar.

2. Pare de achar que sofrer é o que faz com que você evolua:

Não é o sofrimento que gera crescimento.

É o conhecimento.

Não preciso de nada que me ensine através do descontentamento.

Por isso escolher as pessoas para as quais daremos o nosso tempo

é a forma mais real de controlar o nosso destino.

A maneira mais assertiva de amadurecer

é valorizando o cristalino.

Porque toda dor passa, mas o ter doído não.

A única coisa mais forte do que crescer é já saber onde nem adianta ter razão.

3. Pare de aceitar quem não previne o seu bem-estar. Amar é planejar. Planejar é sempre limpar a janela por querer, e não somente após o embaçar pior da chuva:

A dor faz parte de tudo.

O que não faz parte

é se acomodar com ela.

Só quem previne é quem cura

e não apela.

O que vai com alma

não vai com calma,

vai com planejamento.

Rio calmo demais não vira mar,

vira afastamento.

4. Valorize o que é fácil! Não é ideal pensar que o bom é sempre algo difícil:

Esse negócio de dizer que o que vem fácil, vai fácil, é um gigantesco levantar de muros, é puro embaraço. Só ocorre assim para quem não rega depois de receber a horta, para quem viu a facilidade inicial de algo como aviso de não indispensabilidade da dedicação. Para ser fácil, de fato, é justamente o contrário requerido. O amor, só é amor, se construir fácil. O caráter, só é caráter, se persistir fácil. A paixão, só é paixão, se voltar fácil. O talento, só é talento, se fluir fácil. O encanto, só é encanto, se nascer fácil. O prazer, só é prazer, se durar fácil. O fácil é o único tipo de pé que faz valer a caminhada nas pedras. O que pede demasiado ardor e vem com um apanhado de barreiras, só é tesouro se, no fundo, ou melhor, no caminho, desembaraçar fácil. Paciência somente para o que der paz e ciência.

5. Não adianta ser alguma coisa se não faz questão de sempre parecer ser:

Não adianta ser ético se não parece ser.

Não adianta ser fiel se não aparenta sempre querer.

Quem respira de verdade faz ser claro

em qualquer caso que vai respeitar.

Se as aparências enganam,

não mostrar sempre o que é,

é pior do que enganar.