Cinco estudantes universitários morrem em acidente de carro na Bahia

Cinco estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) morreram em um acidente de carro, na noite de quinta-feira (18), na BR-242, próximo ao município de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina.

Cíntia de Souza França, Carolina Silva do Amor Divino, Raony Chaves Fernandes, Marcos de Oliveira Silva, Jares Medeiros Gonçalves faziam parte do Programa de Pós-graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profciamb) da Uefs, campus Chapada Diamantina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que os cinco estudantes estavam colidiu de frente com um caminhão tanque. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.



Em nota, a Administração Central da Uefs e a coordenação do Proficiamb declararam estar mobilizadas para "prestar às familias dos estudantes, todo acolhimento e cuidado necessários diante desta dolorosa fatalidade."



"Não há palavras que se revertam em consolo neste momento. A Uefs abraça com solidariedade e afeto todas as famílias, amigos, colegas, professores e todos e todas que neste momento sentem cada uma destas perdas", declarou. A Reitora da Uefs, Amali de Angelis Mussi, decretou ainda luto oficial de três dias.

Em publicação nas redes sociais, a professora Vanilda Araújo lamentou a morte dos alunos. "Um professor que busca viver sob a luz da academia está comprometido com a excelência acadêmica, o avanço do conhecimento e o desenvolvimento intelectual tanto de si mesmo quanto de seus alunos. Jares, Marquinhos e amigos morreram buscando promover uma educação de excelência. A educação perde excelentes profissionais. Meus amigos, os frutos da dedicação de vocês serão colhidos por muitas gerações. Seguiremos na resistência sempre", escreveu.

Governador se pronuncia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues também prestou sua solidariedade pelas vítimas do acidente. "Dos 5 mestrandos, 2 eram professores da nossa rede estadual. Estamos em oração para que Deus conforte os corações de todos", publicou no Twitter.

"A Uefs e a Secretaria da Educaçãoe já disponibilizaram auxílio às famílias neste momento difícil, e nos colocamos à disposição para prestar a atenção necessária."