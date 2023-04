Cinco filmes, uma série e três perfis para marcar o Dia dos Povos Originários

Nesta quarta (19) é celebrado o Dia Nacional dos Povos Indígenas, homenagem à diversidade cultural e histórica dos povos originários que habitam o Brasil, mas que nos dias atuais serve para marcar ainda mais a necessidade urgente de respeito e cuidado com os primeiros habitantes do Brasil. Criada em 1943, com o nome de Dia do Índio, a comemoração foi adotada no país durante o governo de Getúlio Vargas, por conta da realização do Congresso Indigenista Interamericano e as pressões de Marechal Rondon, que descendia de indígenas.

Apesar de o nome da data ter sido alterado pela Lei n° 14.402, de 2022, para explicitar a diversidade cultural dos povos originários, o dia ainda é dedicado à reflexão e à inclusão dessas pessoas na sociedade. Por isso, selecionamos 5 filmes e cinco perfis para você expandir o olhar e compreender a importância dos indígenas para o coletivo.

1. A Última Floresta (2021)

Dirigido por Luiz Bolognesi, mesmo diretor de "Uma História de Amor e Fúria", o documentário ficcional retrata a resistência do povo Yanomami para preservar suas vidas e tradições culturais. Enquanto Davi Kopenawa, líder Yanomami, tenta manter vivos os espíritos da floresta e os costumes de seu povo, a chegada de garimpeiros traz morte e coloca em risco a vida na aldeia.

Isolados na Amazônia, os indígenas são afligidos por doenças e atraídos por bens trazidos por brancos. Em meio às aflições, Ehuana, esposa de Davi, vê o seu marido desaparecer e tenta compreender o que aconteceu a partir de seus sonhos.

Onde assistir: Netflix.



2. Ainbo: A Guerreira da Amazônia (2021)

Para o público infantil, a animação, dirigida e roteirizada por Richard Claus, mesmo diretor de "Meu Amigo Vampiro", é um dos destaques da lista. Narrando a história de Ainbo, uma menina que nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica, o filme mostra como a ganância afeta o dia a dia dos povos indígenas.

Após descobrir que a sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos, a menina embarca em uma perigosa missão para salvar os Yakuruna. Com a ajuda de espíritos animais, luta para apagar a maldade dos homens brancos do coração de seu povo.

Onde assistir: Telecine, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes



3. A Febre (2019)

Estrelado por Regis Myrupu, premiado com o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça, a trama conta a história de Justino, um indígena de Manaus que mora há 20 anos na cidade e trabalha de segurança no porto local.

Baseada na ligação dos indígenas com suas origens, a história gira em torno de uma febre misteriosa que acomete Justino. Mesmo longe de seu povo e inseguro, o personagem começa a ter sonhos estranhos e inexplicáveis. No entanto, uma série de ataques a animais pode finalmente explicar o que a febre quer dizer.

Onde assistir: Netflix, GloboPlay, YouTube e Google Play Filmes



4. Ex-Pajé (2018)

Premiada pelo júri de documentários do Festival de Berlim com a "Menção Honrosa" do Glashütte Original Documentary Award, o maior prêmio dado aos documentários, a obra conta a história de um poderoso pajé. Ele, por sua vez, passa a questionar a sua fé depois de ter contato com os brancos, que julgam e demonizam a sua religião.

Comandada por um pastor intolerante, a missão evangelizadora passa a colocar em dúvida costumes e crenças dos indígenas. No entanto, ela é questionada quando a morte passa a rondar a aldeia, e somente a sensibilidade do pajé aos espíritos da floresta pode salvar o povo.

Onde assistir: Netflix, YouTube e Google Play Filmes



5. Xingu (2011)

Contando a história da criação de um dos clássicos parques de preservação ambiental, o filme narra a trajetória dos irmãos Orlando (Felipe Camargo), Cláudio (João Miguel) e Leonardo Villas Bôas (Caio Blat). Eles resolvem trocar a vida na cidade para viver na floresta.

Enquanto vivenciam aventuras e desbravam o Brasil, os irmãos entram em contato com aldeias indígenas e tornam-se referência na relação com estes povos. Assim, passam a lutar pelos direitos dos nativos e criam o famoso Parque do Xingu, referência na diversidade socioambiental e cultural da Amazônia brasileira.

Onde assistir: Netflix.



6. Cidade Invisível (2023)

Um dos maiores sucessos originais da Netflix, Cidade Invisível é uma produção de Carlos Saldanha (Rio, A Era do Gelo e O Touro Ferdinando) e conta a história do guarda florestal Eric (Marco Pigossi), que se depara com criaturas encantadas da floresta na sua luta ambiental.

Onde assistir as duas temporadas: Netflix



Nas redes sociais

Como forma de entender mais sobre as causas, lutas, mitos e tabus que a sociedade criou e propagou durante tantos anos, trouxemos três perfis de criadores de conteúdo indígenas para você conhecer.

1- Tukumã Pataxó (@tukuma_pataxo)

Natural da aldeia de Coroa Vermelha, que fica localizada no extremo sul da Bahia, o criador de conteúdo, ativista e podcaster, ensina diariamente seus mais de 230 mil seguidores sobre a cultura indígena. O jovem cursa gastronomia na Universidade Federal da Bahia, UFBA e já visitou países como França, Bélgica, Estados Unidos, Suécia, entre outros, representando o Brasil e os povos originários. Em seu perfil, fala sobre questões como usar a expressão indígena ao invés de índio, o porquê não se usar fantasia de indígenas e muitos outros pontos sobre demarcações de terra e ativismo.

2. Samela Sateré Mawé (@sam_sateremawe)

Ativista, criadora de conteúdo e colunista. Visitou países como França, Estados Unidos, Egito, Bélgica e foi uma das representantes do Brasil durante a COP 26 (26ª Conferência das Partes (ou COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em 2021, nos Estados Unidos. É estudante de biologia na Universidade do Estado do Amazonas e usa sua voz e ativismo para levar causas importantes e desmistificar preconceitos estabelecidos ao longo de tantos anos

3. Kaê Guajajara (@kaekaekae)

Cantora, educadora de arte, escritora, atriz e criadora de conteúdo. Além de mostrar sua rotina como cantora, Kaê é não binária e uma pessoa pansexual, sendo assim, também traz questões que envolvem a luta da comunidade LGBTQIA+. Na noite desta terça-feira, 18, Kaê fez uma apresentação intimista para mostrar seu novo álbum musical e recebeu muito carinho e elogios dos fãs. Com mais de 121 mil seguidores, a cria do complexo da Maré vive entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. O novo trabalho será lançado oficialmente no dia 21 de abril.