Cinco fornos ilegais são destruídos e duas toneladas de carvão são apreendidas na Bahia

Cinco fornos ilegais de produção de carvão e cerca de duas toneladas de carvão produzidas com madeira irregular foram localizados, na terça-feira (17), durante operação conjunta entre a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em Riachão de Santana, no oeste da Bahia.

Os fornos ilegais foram destruídos pelas equipes, informou o major George Porto, comandante da Cippa. O carvão apreendido já estava pronto para embalo e comercialização. Também foram encontrados no local quatro metros cúbicos de madeira obtida de maneira irregular.

O flagrante aconteceu durante operação na região da Fazenda Boa Sorte, na zona rural da cidade.