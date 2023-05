Cinco jogadores desfalcam o Vitória contra o Avaí

O Vitória jogará desfalcado de cinco jogadores contra o Avaí, na 9ª rodada da Série B. Titulares na vitória contra o CRB, os atacantes Osvaldo, Matheusinho e Léo Gamalho não viajaram para Florianópolis, local do jogo de sábado (27), às 17h30, no estádio Ressacada.

Os dois últimos foram substituídos no decorrer do segundo tempo da vitória por 1x0 contra a equipe alagoana, no Barradão. Matheusinho sofreu um trauma no joelho e Léo Gamalho torceu o tornozelo. Já Osvaldo será poupado devido ao alto desgaste físico.

Eles se juntam a outros dois jogadores que estão no departamento médico. O meia Giovanni Augusto, com lesão na panturrilha, e o atacante Zé Hugo, com inflamação no dente, seguem fora

Com as novas ausências, o trio ofensivo deve ser formado por Wellington Nem, Tréllez e Rafinha. Outra alternativa para Léo Condé é utilizar Railan como ponta. No meio, Thiago Lopes, Diego Torres e Gegê são opções.

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quinta-feira (25), na Toca do Leão, e viajou no início da tarde para Florianópolis. A previsão é que a comissão técnica e os 22 jogadores relacionados para a partida cheguem na capital catarinense às 20h45.

Na sexta-feira à tarde, o grupo realiza a última atividade preparatória, no centro de treinamento do Figueirense, em Palhoça, cidade da Região Metropolitana de Florianópolis.

Com 18 pontos, o Vitória é o líder da Série B. Já o Avaí não vive situação confortável. A equipe catarinense é a 16ª colocada, com os mesmos sete pontos da Ponte Preta, que abre a zona de rebaixamento.