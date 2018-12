Cinco jogadores estão indo para a quarta temporada no Bahia

Em tempos onde a troca de clube a cada final de temporada é cada vez mais comum, o elenco tricolor expõe cinco casos de jogadores que já criaram raízes no Bahia e em 2019 seguirão para a quarta temporada consecutiva. São eles o goleiro Anderson, os zagueiros Jackson, Lucas Fonseca e Tiago, além do atacante Edigar Junio, que chegaram ao Fazendão em 2016.

Lucas é o atleta do atual elenco com mais jogos - completou 213 contra o Cruzeiro - e mais tempo de casa, se somarmos as outras passagens. Em 2012, ele chegou ao tricolor por empréstimo, junto ao Mogi Mirim, mas iniciou o ano seguinte no clube paulista, onde disputou o estadual e só retornou no segundo semestre ao Bahia, para a Série A de 2013. Permaneceu em 2014 e, após passagem no futebol chinês em 2015, retornou em 2016. Ao todo, está indo para a sétima temporada no Fazendão.

O goleiro Anderson foi indicado por Guto Ferreira ainda na campanha da Série B. Chegou como terceiro goleiro e este ano atuou bastante, com 27 jogos. Tiago e Jackson chegaram também na metade de 2016 e formaram a dupla de zaga titular na reta final da Série B daquele ano. As lesões do segundo em 2017 o tiraram da disputa por posição até o final deste ano, quando voltou a atuar.

Edigar Junio é o que está há mais tempo de forma seguida. Chegou no início de 2016 e caiu nas graças da torcida após gols importantes em Ba-Vis e na decisão da Copa do Nordeste em 2017, que o Bahia venceu o Sport por 1x0. Tem 44 gols pelo clube e está perto de entrar num seleto grupo de artilheiros.