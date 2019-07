Cinco motivos para ver a série Stranger Things

Difícil passar batido pela série Stranger Things. Mas se você sobreviveu aos spoilers e às atraentes estratégias de marketing de marcas como Bombril, Coca-Cola e Domino’s, aí vão cinco motivos para não resistir à febre mundial. Só para se ter uma ideia, a terceira temporada que estreou dia 4 foi vista por mais de 40 milhões de assinantes nos primeiros quatro dias, segundo a Netflix que raramente divulga dados de audiência.

O fato é que, independente de ter pesado a mão no merchandising das cenas, a última temporada de Stranger Things tem muitos motivos para ser vista. A começar pelas referências aos anos 1980, década em que se passa a trama. Dá até para reviver a polêmica da “nova Coca-Cola”, lançada em 1985 e considerada um dos fracassos do mundo dos negócios. Irresistível não rir quando, de um jeito sem noção, o carismático Lucas (Caleb McLaughlin) faz uma pausa na luta pela sobrevivência para defender a nova receita do refrigerante, sendo julgado pelos amigos.

Outro motivo é poder acompanhar o crescimento dos atores, enquanto os personagens Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) e Lucas enfrentam dilemas da adolescência. Até a violência acompanha a maturidade dos meninos e aumenta gradativamente ao longo das temporadas, sendo a última a mais brutal de todas.

A terceira razão para ver a série retrô de ficção científica que anunciou a quarta temporada, é ver o protagonismo de figuras historicamente marginalizadas: “o nerd”, “a esquisita”, “o que não gosta de garotas” e até a menina que assume gostar de garotas. A quarta razão é ver uma Eleven mais independente e feminista servindo de farol para a nova geração. O quinto e último (por ora) motivo para não perder Stranger Things é perceber que muito além dos monstros da série, o que de fato assombra os personagens é a emocionante dor do crescimento.