Cinco músicas para entender Olivia Rodrigo, aposta do pop para 2021

Nova estrela da música pop, considerada herdeira de Taylor Swift e Billie Eilish, a cantora e atriz Olivia Rodrigo, de 18 anos, tem impressionado geral com os números de Sour, seu disco de estreia, lancado no dia 21 de maio.

Conhecida pelas séries Bizaardvark e High School Musical: The Musical: The Series, da Disney, a artista americana de descendência filipina tornou-se a pessoa mais jovem a conquistar, simultaneamente, o topo da parada de álbuns e a de singles do Reino Unido. Nos streamings, Olicia também coleciona conquistas.

Na Deezer, ela teve um aumento de 306% no streaming após o lançamento do álbum, além de ter elevado em 60% o número de ouvintes únicos. Além disso, Sour recebeu mais de 385 milhões de streams em sua primeira semana no Spotify. Assim, a cantora fez a melhor estreia de um álbum feminino da história da plataforma.

Capa do álbum Sour, de Olivia Rodrigo, lançado em 21 de maio (divulgação)

O single 'drivers license', lançado no início do ano, ficou meses no topo das paradas globais, enquanto 'good 4 u', a aposta mais recente, atingiu o número 1 na parada americana Billboard Hot 100, superando nomes como The Weeknd, Doja Cat e Justin Bieber.

Para entender o que faz de Rodrigo um fenômeno em meio a tantas outras cantoras teen é bom saber um pouco sobre sua vida amorosa. Tudo começa com o lançamento da série High School Musical: A Série: O Musical, spin-off de High School Musical; na produção, Olivia interpreta a protagonista, que tem um romance com o personagem vivido pelo cantor Joshua Bassett.

O relacionamento não ficou somente na ficção, embora o casal nunca tenha assumido publicamente um relacionamento. O mesmo não pode ser dito das letras de Olivia, que se ressentiu quando os fãs começaram a especular que ela teria sido trocada pela atriz e cantora Sabrina Carpenter. O triângulo virou música e assunto nas redes sociais e também na música 'good 4 u', de Olivia que, até então, era desconhecida do grande público.

Confira a seguir as cinco músicas mais hypadas de Sour e tire suas próprias conclusões. Olivia Rodrigo merece ou não tanto sucesso?

"deja vu"

O segundo single de Sour tem uma das sonoridades um pouco diferente das outras faixas do álbum - não tanto quanto 'brutal'. Na letra, Rodrigo debocha do novo relacionamento de seu ex, dizendo que tudo o que o casal fizer vai gerar uma sensação de déjà-vu.



"good 4 u"

A faixa é uma combinação de uma história de coração partido com uma pegada mais roqueira com baixo e vocal marcado. O clipe, reproduzido à exaustão no Tik Tok, mostra uma Olivia raivosa e vingativa, mas ainda bem teenager.



"happier"

Aqui, a cantora se assume egoísta e afirma desejar que o ex-namorado fique bem —desde que não seja mais feliz do que quando eles estavam juntos. Suave e melosinha.



"hope ur ok"

A faixa que encerra o álbum mostra um reflexão sobre pessoas que a cantora conheceu ao longo da carreira e demonstra o desejo de que todos estejam bem.



"drivers license"

Música que fez a cantora estourar no Tik Tok, “drivers license” virou um sucesso entre os fãs mas a mãe da artista não teve a mesma reação quando ouviu pela primeira vez a música. De acordo com Olivia, sua mãe achou que as partes da música não combinam muito.