Cinco pessoas morrem e 13 ficam feridas em acidente com micro-ônibus na Bahia

Cinco pessoas morreram e outras 13 pessoas ficaram feridas na noite de segunda-feira (8) no KM-364 da BR-324 entre as cidades de Riachão do Jacuípe e Tanquinho na Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo, que capotou na estada após colidir com um caminhão, prestava serviços para a prefeitura da cidade de Capela do Alto Alegre, a cerca de 235 km de Salvador.

Alé do motorista, 16 pessoas que estavam no veículo seguiam para Salvador para realizar exames médicos em Salvador.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe.

Com a exceção do motorista do caminhão, que ficou ferido, todas as vítimas são do micro-ônibus.

Os nomes das vítimas e o estado de saúde dos feridos ainda não foram divulgados.

Em postagem nas redes sociais, a prefeitura de Capela do Alto Alegre suspendeu as aulas e atividades em repartições públicas.

"Assim que tivermos informações mais concretas de todas as vítimas e feridos na enorme tragédia que se abateu sobre nossa cidade, divulgaremos. Neste momento de profunda dor e choque, o Prefeito Municipal Claudinei Novato decreta luto oficial de três dias. Aulas suspensas e repartições públicas fechadas nesta terça-feira (09)", afirmou a prefeitura.

Foto: Reprodução