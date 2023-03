Cinco pessoas são encontradas em trabalho análogo a escravidão em Salvador

Cinco trabalhadores foram encontrados em situação análoga a escravidão em uma fábrica de carvão no bairro de Boca da Mata, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (2). O responsável pelo comércio foi preso.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, os trabalhadores estavam sem registro de contrato, condições totalmente insalubres e jornada exaustiva. Eles inalavam fuligem, sem qualquer fornecimento de equipamentos Epi, calçados ou vestimentas por parte da empresa.

Além disso, os trabalhadores consumiam água com resíduos de fuligem, e não tinham instalações sanitárias adequadas, ou um local para realizarem refeições. A remuneração era de 16 centavos por saco de carvão acondicionado.

De acordo com o ordenamento jurídico, artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo, com jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes, constitui crime com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência.



Ao chegar no local, os auditores-fiscais do trabalho realizaram registros fotográficos e oitiva dos trabalhadores, e constataram a veracidade das informações.



Além das multas provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego, o responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à Central de Flagrante para adoção de medidas cabíveis.