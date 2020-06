Cinco programas especiais no Dia Mundial do Orgulho  LGBTQIA+

No Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, selecionamos cinco atividades para fazer neste domindo, com muita diversão e politização, mas sem sair de casa. A data foi escolhida porque marca a Revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, há 51 anos, quando pessoas LGBTQIA+ reagiram aos constantes ataques da polícia americana ao famoso bar Stonewall In, frequentado por homossexuais e transexuais. Nossa listinha inclui live, série, rality, documentários e uma parada virtual. Confira e aproveite.





Pose - Série com maior elenco de atores transgêneros da história, Pose ganha maratona de suas duas temporadas a partir das 21h deste sábado no Fox Premium 1. Preconceito, família, saúde e politização da causa LGBTQ em debate. Co-criada pelos aclamados Ryan Murphy e Brad Falchuk (reconhecidos por grandes sucessos como Glee, American Horror Story e NIP / Tuck) com Steven Canals, a série vai muito além do glamour, das roupas extravagantes e do ‘vogue’. Com pano de fundo calcado no universo dos bailes da comunidade LGBT de Nova York no fim dos anos 80 (primeira temporada) e início dos 90 (segunda temporada), ela converge os mais diferentes personagens, que possuem histórias únicas e complexas, em um ponto comum que é, justamente, o baile. É neste ambiente que o cruzamento das linhas de tempo acontece e as questões são posicionadas na série.





Daniela faz live neste domingo (28) Foto: Célia Santos/Divulgação

Daniela Mercury - Comanda a Live do Orgulho neste domingo, às 18h, direto de sua casa, com promessa de muitas surpresas. Daniela destaca que a data é um momento muito importante de fortalecimento da nossa comunidade e de luta por igualdade e pela manutenção da democracia. "Sabemos que muitos estão sofrendo dentro de casa com o preconceito durante a quarentena. Sabemos que muitos precisam de reforço para continuarem altivos. Sabemos que muitos precisam de alegria e de amor para continuarem na luta. Eu não podia deixar de fazer essa live. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Tenho orgulho da minha família e tenho orgulho de celebrar essa data com todos que valorizam e lutam pela diversidade.”, afirma Daniela. A produção da transmissão será feita novamente pela produtora Macaco Gordo, com a direção de Chico Kertész e direção de fotografia de Rodrigo Maia. A equipe é a mesma que fez a Live da Rainha, um sucesso de público com mais de meio milhão de views e mais de 3 milhões de impressões. No YouTtube.

Dia especial - O canal National Geographic oferece uma maratona temática, com séries e documentários que abordam o cotidiano da população LGBTQIA + no mundo, a partir das 15h30 deste domingo: Explorer Investigation: Intolerância LGBTI+, O Que nos Define?, Transgêneros e Explorer 2.0 serão exibidos na sequência.Em 28 de junho, o National Geographic se une a iniciativas com para a comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data que torna visível uma jornada desafiadora e esperançosa, no caminho da igualdade de direitos para a comunidade LGBTIQ +. O canal também convida a audiência a participar da campanha #OrgulhoNatGeo. A iniciativa consiste em um grande desfile virtual composto por vídeos enviados pelo público, celebrando em suas casas pela América Latina todas as características que os tornam seres humanos únicos neste mundo.

Rainha Drag - A décima segunda temporada do reality Ru Paul´s Drag Race já está disponível na Netflix. Muito talento e fechação na área. A temporada estreou em 28 de fevereiro e terminou em 29 de maio nos Estados Unidos, com 13 novas queens competindo pelo título de America's Next Drag Superstar. O canal VH1 renovou RuPaul's Drag Race e RuPaul's Drag Race: All Stars para a décima segunda e quinta temporada, respectivamente em 19 de agosto de 2019.

Parada Online - Evento reúne mais 30 organizações nacionais para celebrar a data, neste domingo, a partir das 14h, com dez horas ininterruptas com personalidades e artistas . Serão 10 horas ininterruptas com diversas atrações culturais, saudações de personalidades, lideranças políticas, lideranças LGBTI e dos Direitos Humanos além de relatos de pessoas LGBTI com histórias marcantes de superação. A apresentação da Parada Online do Orgulho LGBTI+ Brasil será conduzida pela vice-presidente do Grupo Arco-Íris, Marcelle Esteves; Alessandra Ramos, coordenadora de pessoas trans da Aliança Nacional LGBTI, e o coordenador executivo do Grupo Arco-Íris / fundador da Parada LGBTI Rio, Cláudio Nascimento. O ministro do STF, Luis Roberto Barroso; Luiz Mott - antropólogo, fundador do Grupo Gay da Bahia; a deputada federal Jandira Feghali são algumas das autoridades e lideranças que enviaram saudações destacando a importância do Dia do Orgulho LGBTI. O set artístico contará com performances exclusivas de artistas como Jane Di Castro, Lorna Washington, Elza Ribeiro, Suzy Brasil, Pocah, Projeto Síncope e Boi Garantido de Parintins, Coral LGBT de São Paulo, Pietro Qvedo, Beny, Cariucha, Kellvn, Romero Ferro, Grupo Filhos de Sá e outras 30 atrações musicais e apresentações de poetas e outras expressões artísticas. No facebook.com/AliancaLGBTI/.