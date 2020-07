Cinco pugilistas baianos integram grupo da Missão Europa, do COB

A Missão Europa, convocada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), já começou seus trabalhos práticos - com direito a cinco atletas baianos do boxe. Herbert Souza (75kg), Keno Marley (81kg), Joel Sila (91kg), Beatriz Ferreira (60kg) e Gleisiele Gomes (64kg) fazem parte da primeira delegação brasileira da comitiva, que levou 112 pessoas ao país na última sexta-feira (17).

A comitiva ficará na Europa até dezembro deste ano, com o objetivo de dar suporte à retomada de treinamentos dos atletas classificados ou com potencial de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. A expectativa é de que cerca de 200 atletas, além de técnicos e equipe multidisciplinares, de 16 modalidades esportivas, sejam enviados a Portugal até o fim do ano.

Na segunda (20), as seleções de boxe, nado artístico e natação iniciaram suas atividades, com foco na preparação para a Olimpíada. Foram para Portugal 76 atletas de seis modalidades (além das três citadas, ginástica artística, ginástica rítmica e judô).

O grupo do boxe conta com um total de dez atletas. Entre os cinco baianos, três conquistaram medalha no Pan-Americano de 2019, realizado em Lima, no Peru: Beatriz (ouro), Hebert (prata) e Keno (bronze).

Para conseguir entrar em Portugal, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Time Brasil teve que cumprir protocolo acordado pelo COB com as autoridades portuguesas. Os integrantes tiveram que ser submetidos a um teste PCR antes do voo e só tiveram a liberação para viajar depois do resultado negativo para a covid-19.

O grupo também assinou um Termo de Ciência da Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e ao Abuso Sexual, lançada em 2018 pelo COB.

O CT de Rio Maior é a sede principal da Missão Europa. Mas outros três locais também estarão à disposição dos brasileiros: Cascais, Coimbra e Sangalhos. De acordo com o COB, o custo da Missão é de aproximadamente R$ 13,4 milhões.

Mais representantes da Bahia

Além dos cinco baianos de boxe, outros três atletas do estado são esperados para integrarem a Missão Europa, no segundo grupo: Ana Marcela Cunha, Allan do Carmo e Victor Colonese. Os nomes dos maratonistas aquáticos foram confirmados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), junto com Alexandre Finco, Diogo Villarinho, Fernando Ponte e Henrique Figueirinha.

Apesar de terem sido chamados para a comitiva, os atletas não precisam aceitar, já que a viagem é optativa. Caso aceitem, devem embarcar no dia 8 de agosto. Os treinadores serão Alfred Jacob, Cristiano Klaser, Fernando Possenti, Marcio Latuf e Sergio Onhas Marques.

Convocação

Pelo boxe baiano, o atleta Isaías Santos Ribeiro Filho foi convocado para integrar à Seleção Brasileira no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), em Santo Amaro, São Paulo.

No Centro de Treinamento da CBBoxe, além da preparação física e treinamento de alto rendimento, Isaías terá benefícios como moradia, alimentação, fisioterapia, assistência psicológica e nutricional, além da ajuda financeira de R$ 550.