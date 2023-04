Cinco reforços do Vitória para a Série B já comemoraram acesso

Os insucessos nos três primeiros meses do ano fizeram o Vitória voltar ao mercado da bola. Após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o clube reforçou o elenco para a disputa da Série B do Brasileiro. O retorno à elite do futebol nacional é o principal objetivo do ano e a diretoria foi atrás de jogadores com experiência na divisão de acesso. A estreia é no dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Apenas três dos 12 recém-contratados pelo Vitória nunca disputaram a Série B. O zagueiro Yan Souto, de 21 anos, e os atacantes José Hugo, 23, e Welder, 28. Os outros nove reforços já defenderam ao menos um clube na competição. Alguns tem vasta experiência no currículo, a exemplo do goleiro Thiago Rodrigues, 34 anos, do meia Giovanni Augusto, 33, e do atacante Pablo Diogo, 30.

Primeiro dos 12 contratados, Thiago Rodrigues chegou à Toca do Leão com a moral de quem acabou de comemorar o acesso. No ano passado, ele conquistou a vaga na Série A com o Vasco. Agora no Vitória, o goleiro vai disputar a divisão de acesso pela oitava vez.

"No ano passado foi a Série B mais concorrida dos últimos anos, com Grêmio, Sport, Cruzeiro, realmente muito grande. Isso não muda o cenário atual, a gente vai encarar uma Série B muito forte, com grandes concorrentes, mas o Vitória entra muito forte para poder buscar esse acesso", projetou ao ser apresentado oficialmente.

Thiago Rodrigues não é o único dos reforços com acesso no currículo. Outros quatro também já subiram para a Série A. O zagueiro Wagner Leonardo, 23 anos, festejou no ano passado assim como ele, só que com o Cruzeiro. O volante Diego Fumaça, 28, fez o mesmo com o Atlético-GO em 2019. O meia Giovanni Augusto subiu em 2012 com o Criciúma. E o atacante Pablo Diogo, 30, viveu a experiência em 2015 com o América-MG.

Contratado para ser o camisa 10 do Vitória na Série B, Giovanni Augusto já disputou o torneio em seis oportunidades e destaca algumas delas. "Consigo falar que tem dois momentos importantes que passei pela Série B. Primeiro no ABC, em 2013. Cheguei para disputar somente três meses no campeonato, a equipe estava praticamente rebaixada e lembro que conseguimos, se não me engano, sete, oito vitórias consecutivas. Livramos o time (do rebaixamento) com uma rodada a menos do final do campeonato", recordou o meia.

"A outra foi no Criciúma, com a conquista do acesso, em 2012. Lembro que nosso time não era um dos favoritos a subir, mas a torcida comprou a briga e, desde o nosso primeiro jogo, compareceu ao estádio e nos apoiou. Aos poucos a gente foi ganhando confiança e, quando todo mundo se assustou, a gente já estava ali brigando para subir", revisitou Giovanni Augusto.

A experiência em Série B dos 12 reforços recém-contratados pelo Vitória

Thiago Rodrigues, goleiro, 34 anos

Disputou a competição com o Paraná (2010 a 2012 e 2019), Figueirense (2017), CSA (2020 e 2021) e Vasco (2022), Conquistou o acesso com a equipe carioca.

Felipe Vieira, lateral esquerdo, 23 anos

Disputou a competição com o Londrina (2019, 2021 e 2022).

Marcelo, lateral esquerdo, 24 anos

Disputou a competição com o Brusque (2021).

Yan Souto, zagueiro, 21 anos

Nunca disputou a competição.

Wagner Leonardo, zagueiro, 23 anos

Disputou a competição com o Náutico (2021) e com o Cruzeiro (2022). Conquistou o acesso com a equipe mineira.

Diego Fumaça, volante, 28 anos

Disputou a competição com o Atlético-GO (2019) e conquistou o acesso.

Matheus Trindade, volante, 27 anos

Disputou a competição com o Atlético-GO (2018), Náutico (2020 e 2021) e Brusque (2022).

Giovanni Augusto, meia, 33 anos

Disputou a competição com o Náutico (2010), Grêmio Barueri (2011), Criciúma (2012), ABC (2013) e Guarani (2021 e 2022). Conquistou o acesso com o Criciúma.

Pablo Diogo, atacante, 30 anos

Disputou a competição com o Oeste (2013 e 2014), América-MG (2015), CRB (2017), Coritiba (2018), Guarani (2020 e 2021) e Operário Ferroviário (2022). Conquistou o acesso com o América-MG.

José Hugo, atacante, 23 anos

Nunca disputou a competição.

Welder, atacante, 28 anos

Nunca disputou a competição.

Matheusinho, atacante, 25 anos

Disputou a competição com o Figueirense (2019).