Cinco são presos e um morre durante operação contra homicídios

Cinco homens já foram presos durante a Operação Neutralização, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (26). Além deles, um sexto homem entrou em confronto com a polícia, em Dias D’Ávila, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

As prisões aconteceram nos bairros de São Caetano, São Gonçalo do Retiro, em Salvador, e no município de Dias D’ Ávila, na Região Metropolitana.

“Estamos retirando de circulação envolvidos em crimes contra a vida. A disputa pelo tráfico de drogas é a principal motivação da maioria dos homicídios investigados pelas nossas unidades especializadas. A ação também tem o intuito de impedir que haja embate entre estes criminosos no Carnaval deste ano e, dessa forma, promover mais segurança nos circuitos da festa”, o diretor adjunto do DHPP. Delegado Oscar Vieira.

Participam das ações, mais de 150 policiais civis e militares do DHPP, do Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), além da Superintendência de Inteligência (SI-SSP).

Também atuam guarnições da Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Comando de Policiamento Regional da Capital e BTS, da Coordenação de Operações de Inteligência (COORDOINT) e Sessão de Operações de Inteligência (SOINT da RONDESP-BTS), da RONDESP/RMS, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)e Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 9ª CIPM.