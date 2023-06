Cinco serão convocados e Dino, convidado, diz presidente da CPMI de 8 de Janeiro

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará os ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), disse nesta terça-feira (6) que cinco pessoas serão convocadas a prestar esclarecimentos para o colegiado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, será convidado, de acordo com Maia.



"Fiz o requerimento de convocação para cinco dessas pessoas. E para o ministro Flávio Dino, em respeito à sua condição de ministro da República, estamos fazendo um convite. Falei com o ministro, tenho certeza de que ele virá", declarou o presidente do colegiado.



Os requerimentos de convocação e convite devem ser votados na quarta-feira, dia 7. Estão na pauta as convocações de:



Anderson Torres - ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;



Mauro Cid - oficial do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;



Gonçalves Dias - general da reserva ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Luiz Inácio Lula da Silva;



Jorge Eduardo Naime Barreto - coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e ex-chefe do Departamento de Operações da PMDF;



Saulo Moura da Cunha - ex-diretor-adjunto da Abin.



A CMPI está analisando seu plano de trabalho na manhã desta terça-feira. Quem o apresenta é a relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).