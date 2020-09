Cine África online exibe filme de oito países

Entre os meses de setembro e novembro, a Mostra de Cinemas Africanos apresenta a nova edição do Cine África, com vários títulos de ficção e documentários, alguns inéditos no Brasil. O projeto online e gratuito contará com doze sessões (dez longas e dois programas de curtas) - todos legendados em português - com filmes de destaque de Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia, Nigéria, Quênia, Senegal e Sudão.



Realização do Sesc São Paulo, a mostra tem curadoria assinada pela jornalista e pesquisadora Ana Camila Esteves e acontece no site da plataforma Sesc Digital. Todas as quintas, a partir de hoje, a mostra vai estrear um novo filme, que ficará disponível por uma semana na plataforma, acompanhado de entrevista exclusiva com seu diretor ou diretora.



O filme de abertura é o drama Fronteiras (2017), da diretora Apolline Traoré. Produção de Burkina Faso, acompanha quatro mulheres que fazem uma perigosa viagem do Senegal à Nigéria. Entre os destaques inéditos está a comédia aKasha (2019), de Hajooj Kuka, primeiro longa de ficção do cineasta e ativista sudanês, que estreou no Festival de Toronto. Outros títulos importantes da mostra são Nada de errado (2019), documentário coletivo sobre imigrantes africanos (legais e ilegais) na Suíça e o drama queniano Supa Modo, sobre uma menina com uma doença terminal que sonha ser uma super heroína.



Ana Camila destaca que o recorte curatorial atende à demanda por filmes recentes produzidos na África e sua diáspora nos últimos cinco anos: “A curadoria para este formato online privilegia filmes africanos contemporâneos que já tiveram suas trajetórias em festivais internacionais encerradas, mas que permanecem relevantes e, em sua maioria, não exibidos no Brasil”, resume.

Ela destaca também os programas de curtas exclusivos Beyond Nollywood, com curadoria da produtora Nadia Denton, que foca em narrativas da Nigéria atual, e Quartiers Lointains, com curadoria da jornalista franco-burquinense Claire Diao, com o tema Afrofuturismo.



O evento também promove um bate-papo com o tema Cinemas Africanos em Contexto Digital, na live do Cinema da Vela (2/10), tradicional encontro no Cinesesc que durante a pandemia ganhou versão online. E o curso Cinemas Africanos: Trajetórias e Perspectivas, com duração de três meses e lançamento de um e-book ao final. Transmissão na plataforma Cinema #emcasacom

Todas as atividades são gratuitas e os filmes serão exibidos no canal do Cinesesc no YouTube: https://www.youtube.com/CineSesc. Inscrições em: https://inscricoes.sescsp.org.br/online - a partir do dia 10/09 (qui), às 14h







Programação Cine África - Nova Temporada

Setembro

10/09 (qui) - Fronteiras, de Apolline Traoré (Burkina Faso, 2017) - Drama - 91 min;

17/09 (qui) - O Enredo de Aristóteles, de Jean-Pierre Bekolo (Camarões, 1996) - Comédia - 71 min;

24/09 (qui) - aKasha, de hajooj kuka (Sudão, 2019) - Comédia - 78 min;



Outubro

01/10 (qui) - Lua Nova, de Philippa Ndisi-Hermann (Quênia, 2019) - Documentário - 70 min;

02/10 (sex), às 17h - Cinema da Vela - com o tema Cinemas africanos em contextos digitais. Participantes: Ana Camila Esteves (Brasil), Marina Gonzaga (Brasil/França) e Jorge Cohen (Angola).

08/10 (qui) - O Fantasma e a Casa da Verdade, de Akin Omotoso (Nigéria, 2019) - Drama - 107 min;

15/10 (qui) - Rosas Venenosas, de Fawzi Saleh (Egito, 2018) - Drama - 70 min;

22/10 (qui) - Madame Brouette, de Moussa Sene Absa (Senegal, 2002) - Drama - 101 min;

29/10 (qui) - Beyond Nollywood - Sofrendo e Sorrindo (Nigéria) - Programa de curtas - 99 min;



Novembro

05/11 (qui) - Nada de Errado, de vários diretores (Suíça, 2019) - Documentário - 49 min;

12/11 (qui) - O Preço do Amor, de Hermon Hailay (Etiópia, 2015) - Drama - 99 min;

19/11 (qui) - Quartiers Lointains - Afrofuturismo (diáspora francesa) - Programa de curtas - 100 min.

26/11 (qui) - Supa Modo, de Likarion Wainaina (Quênia, 2018) - Drama - 74 min.