Cine Éden: Festival exibe 22 curtas-metragens baianos

O cinema atual produzido na Bahia estará em destaque no 3° Circuito Cine Éden, que acontece desta terça (01) a sexta (04), com debates, oficinas e mostras. Online e gratuito, o evento vai reunir produtores, realizadores, diretores, estudantes, professores e pesquisadores em torno do tema Memória e Futuro através da produção cinematográfica.

Para isso, serão promovidos quatro debates online com profissionais atuantes na cultura e no cinema; duas mostras de curtas-metragens; e quatro oficinas online de cinema. O encerramento ficará por conta da live show com a dupla Ize e Walker.

Os debates acontecem diariamente, das 17h às 19h, e reunirá um total de 17 convidados. Hoje, a primeira mesa, Memória é Futuro, contará com Laura Bezerra (Memória de Cinema na Bahia), Lívia Natália (poeta e professora da UFBA), Inajara Diz (Cinemateca), com mediação de Denise Teixeira (Arquiteta).

No segundo dia, será abordado o tema Memória e Resistência dos Cinemas da Rua, com participação de Suzana Argollo (Saladearte), Samir Suzart (Cine Theatro Cachoeirano), João Soares Pena (urbanista e pesquisador), Cláudio Marques (Espaço Itaú-Unibanco de Cinema Glauber Rocha), com mediação de do jornalista e poeta José Américo da Matta Castro.

Já no dia 3, a mesa abordará Produção Audiovisual Durante a Pandemia, com Ceci Alves (cineasta), Marcelo Ikeda (cineasta e escritor), Luciana Bobadilha (Projeto Curta em Casa) e mediação dp cineasta Edson Bastos, idealizador do Cine Éden. A última mesa será sobre O Futuro do Audiovisual, com Anne Celestino Mota (atriz), Olinda Yawar (jornalista e cineasta), Naymare Azevedo ( Afrotonizar), com mediação da doutoranda em literatura Liz Almeida (Doutoranda em Literatura).

Mostras

Durante o evento serão apresentados 22 curtas-metragens nas mostras Cinema de Casa - com filmes produzidos durante a pandemia - e Cinema de Rua - que busca celebrar a memória e refletir sobre a existência dos cinemas de rua da Bahia.



A primeira, que traz 12 filmes. Cada um será premiado com R$ 400, além de ter o seu filme exibido nos canais do evento e pela TVE-BA. São eles: Às Moscas, de Wayner Tristão Gonçalves (Juazeiro), Contos da Quarentena, de Márcio Nunes de Abreu (Salvador), Diário de uma idosa em quarentena, de Letícia Portela Silva Ferreira (Vitória da Conquista), Enleada, de Carlos Miranda (Poções), Maratonista de Quarentena, de Eduardo Tosta Junior (Salvador), marvin.gif PART II, de Marcos Vinicius Pereira da Cruz (Cachoeira), Negra Obsidiana, de Rebeca Thaís Vunjão Sousa (Salvador), Ordinária Quarentena, de Maria Cristina Correa do Amaral (Itacaré), Oríkì, de Valdíria Santos de Souza Fernandes (Porto Seguro), Para o hoje que finge diferença, de Rafael Silva Oliveira (Vitória da Conquista), Retorno, de José Astério (Conceição do Coité), Tateio-me”, de Lis Schwabacher de Araripe (Salvador).

Já a Mostra Cinema de Rua vai exibir no canal e no site do Circuito, os curtas: Cine Éden (Edson Bastos e Henrique Filho - Ipiaú), O Guarani (Cláudio Marques e Marília Hugues - Salvador), Cine Jequié (Robinson Barreto - Jequié), A Morte do Cinema (Evandro de Freitas - Cachoeira), Jandaia Sopro de Alegria (Christian Baes - Salvador), O Fantasma de Glauber Rocha (L. H. Girarde - Vitória da Conquista), Cine Marrocos (Iajima Silena e Andrea Nero – Salvador/São Paulo), O Baú do Zuzu” (Raul Ribeiro - Vitória da Conquista) e Pornográphico (Paula Gomes e Haroldo Borges - Salvador).



A 3ª edição do Circuito Cine Éden é uma produção da Voo Audiovisual, foi selecionada pelo Edital Setorial de Audiovisual de 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Secretaria de Cultura da Bahia.

Mais informações em www.circuitocineeden.com.br. O público poderá acompanhar e interagir no canal YouTube.com/circuitocineeden. Para quem desejar certificado, é necessária inscrição prévia pelo https://www.sympla.com.br/circuitocineeden.