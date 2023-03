Cine Glauber Rocha ganhará novo restaurante com vista para Baía de Todos os Santos

O Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, vai ganhar um novo restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos. O espaço onde funcionou a segunda unidade do La Pasta Gialla em Salvador abrigará um novo projeto, sob a liderança do chef Pedro Meireles, com passagem, entre outros, pelo 2 estrelas Michelin Atera, em Nova York, e mais recentemente pelo Restaurante Manga, no Rio Vermelho.



Segundo os sócios, a nova experiência gastronômica respeitará a cozinha de origem, buscando proporcionar aos clientes uma viagem de vanguarda pelos sabores do Brasil e da América Latina.



O projeto, cujo nome ainda está em processo de registro, é fruto da união do chef com os empresários Rafael Casqueiro, sócio dos restaurantes Santiago e Allê Varanda Bar; Tato Rodrigues, sócio do La Bottega Wine Bar; e Kim Nery e Filipe Ratz, da Agência Pira.