Cine Glauber Rocha tem novo patrocinador, o Grupo Metha, ex-OAS

Nesta terça-feira (9), às 17h, o Cine Glauber Rocha assina contrato de patrocínio por cinco anos com o Grupo Metha S/A, que passa a ser o patrocinador responsável pelo custeio e manutenção do mais antigo cinema de Salvador. O Grupo Metha é o novo nome do Grupo OAS e se deu a partir da reestruturação financeira e empresarial da antiga empresa.

O evento será realizado no restaurante La Pasta Gialla, no interior do espaço cultural. Com a parceria, o cinema passará a se chamar Cine Metha - Glauber Rocha.

O convênio é fundamental para a manter o funcionamento do mais antigo cinema de Salvador. Sem contrato de patrocínio há mais de dois meses, o espaço correu o risco de fechar as portas. “A parceria com a Metha veio em um momento muito oportuno. Vamos continuar a desfrutar da mais plena experiência artística que um cinema com a qualidade do Glauber Rocha pode oferecer”, afirmou o empresário Cláudio Marques, responsável pela administração do Cine Metha - Glauber Rocha

O patrocínio ao Cine Metha Glauber Rocha é uma iniciativa do Instituto Metha Futuro, braço de investimento social do grupo empresarial, focado no desenvolvimento de projetos educativos, culturais e de geração de renda. O acordo entre as partes prevê a realização de sessões de cinema a preços populares para estudantes e jovens de baixa renda, como forma de estimular a democratização das salas de cinema.

O CEO do Grupo Metha, Josedir Barreto, destacou a importância de trabalhar em parceria com uma instituição que é emblemática na cena cultural baiana. “ Somos uma empresa que entende que o seu papel na sociedade vai além da realização de nossos negócios. Queremos ajudar a manter vivas a cultura e a arte, seja pelas telas de cinema, ou por outras expressões artísticas. É desta forma que acreditamos estar contribuindo para a educação e crescimento cultural da população”, afirma.

Sobre o Grupo Metha

Nascido em 1976, o Grupo Metha é uma holding empresarial que administra negócios em diferentes ramos, tais como infraestrutura pesada, gestão de arenas multiuso, locação de equipamentos, desenvolvimento ambiental e plataforma digital de entretenimento.

Além da atuação empresarial, o grupo também investe em projetos educativos, culturais, inclusão digital e de geração de renda que beneficiam seus colaboradores e comunidades dos locais em que a empresa atua, por meio do Instituto Metha Futuro. Com objetivo de fortalecer a cidadania e a igualdade social, oferece educação básica, fundamental e profissional, abrindo novas oportunidades de trabalho e perspectivas de vida aos trabalhadores de seus empreendimentos. Nas comunidades no entorno de seus negócios, o Instituto Metha Futuro respeita os costumes locais e atua em parceria com instituições ali consolidadas.

Sobre o Cine Metha - Glauber Rocha

Fundado em 1919 como Cine-Theatro Guarany, surgiu como a mais moderna casa de espetáculos da capital. Com a morte de Glauber Rocha, em 1981, o cinema ganha o nome do mais importante cineasta brasileiro de todos os tempos. Devido à decadência dos cinemas de rua, o cinema ficou longos anos fechado, até ganhar nova vida em 2008.

Hoje o Cine Metha - Glauber Rocha tem quatro salas de projeção. O espaço tem ainda com café, livraria e restaurante.