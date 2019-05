Cine Holliúdy nas telas da sua casa

Francisgleydisson fez tanto sucesso nos cinemas que agora chega às telas da TV Globo, numa série de dez episódios que estreia hoje e será exibida às terças-feiras. O personagem interpretado por Edmilson Filho é o protagonista de Cine Holliúdy, baseada no filme homônimo lançado em 2013 e que se tornou uma das maiores surpresas de bilheteria do cinema brasileiro.

O filme de baixo orçamento, escrito e dirigido pelo cearense Halder Gomes, levou mais de 480 mil pessoas aos cinemas. A ideia deu tão certo que o longa ganhou uma continuação lançada no ano passado.

A série, dirigida pelo mesmo Halder, tem o mesmo mote do filme: nos anos 70, na pequena cidade de Pitombas, no Nordeste brasileiro, Francisgleydisson é dono de uma sala de cinema, onde passa desde romances como Casablanca a westerns como Ao Rufar dos Tambores, de John Ford. Mas a sobrevivência de seu negócio é ameaçada pela chegada do sinal de TV na cidadezinha administrada pelo prefeito Olegário, interpretado por Matheus Nachtergaele.

Olegário, interpretado por Matheus Nachtergaele e as atrizes Letícia Colin e Heloisa Périsse (Foto: Divulgação)

E, como não podia faltar uma pitada de romance, Francis se apaixona pela deslumbrante Marylin (Letícia Colin), enteada do prefeito. Ela vivia em São Paulo e, por decisão da mãe, vai, contrariada, viver em Pitombas. Além do romance, o humor e a linguagem tipicamente cearense estão presentes, com direito a narração do humorista Falcão.

Desesperado com a chegada da televisão e com o consequente desinteresse do público pelo cinema, Francisgleydisson decide dar uma nova cartada para manter seu negócio vivo: ele vai se lançar como cineasta e produzir os próprios filmes, que serão exibidos em seu cinema. Para isso, vai lançar uma nova estrela: Marilyn, que será a protagonista de suas produções.

No elenco, também estão Heloisa Périsse, que vive a mulher do prefeito, e o baiano Frank Menezes, como o delegado Nervoso. A série tem ainda participações especiais de Ney Latorraca, Chico Diaz, Miguel Falabella, Ingrid Guimarães, Falcão e Tonico Pereira.

A série é criada pela dupla Cláudio Paiva e Marcio Wilson. Paiva esteve à frente de séries como Tapas & Beijos e A Grande Família, enquanto Marcio escreveu alguns episódios de Malhação e de A Grande Família.

Globo/TV Bahia, às terças-feiras. Estreia nesta terça (7), 22h20. Todos os capítulos já estão no Globoplay