Cine Imperial do Center Lapa promove semana com ingressos a preço único de  R$ 10 

Prepara a pipoca e chama a galera para conferir a Semana Maluca, ação promovida pelo Cine Imperial do Shopping Center Lapa que acontece a partir desta quinta (29) e segue até quiarta (5) que vem com ingressos a preço único de R$ 10 em todos os dias e horários.

Os apreciadores de uma boa obra cinematográfica encontrarão títulos recém-lançados do cinema e categorias que vão desde a ação com enredos épicos à ficção científica. Estão na programação, os filmes: Mulher-Rei, Avatar e A Órfã 2 - A Origem.

É obrigatória a apresentação do documento de identidade, quando solicitado, no momento da compra do ingresso e na entrada da sessão. Para evitar filas e aglomerações, acesse www.shoppinglapa.com.br e compre seu ingresso.

Veja os trailers dos filmes em cartaz:

