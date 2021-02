Cineasta Ceci Alves ministra oficina de criação de roteiros para curtas

Estão abertas até o dia 12 as inscrições para a oficina “Práticas de roteiro para curta-metragem”, aplicada pela cineasta e jornalista Ceci Alves, responsável por diversos projetos premiados e diretora da produtora de audiovisual baiana ¡Candela!.

A oficina será ministrada em formato virtual, de 15 a 18 de fevereiro, e é voltada para pessoas que desejam aprender o se aperfeiçoar na construção de roteiros.

A atividade faz parte da programação da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste. “Muito bom ver toda essa movimentação do mercado em torno da gênese da linguagem audiovisual: o roteiro. Sinal de que está havendo um amadurecimento para pensar e planejar o fazer cinema, o contar histórias”, avalia Ceci. As vagas são limitadas.

